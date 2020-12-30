https://ria.ru/20201230/sim-karty-1591571477.html

Путин подписал закон о дистанционном оформлении SIM-карт

Путин подписал закон о дистанционном оформлении SIM-карт

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводится возможность дистанционной регистрации SIM-карт и блокировки утерянных мобильных... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:51

2020-12-30T13:51

2020-12-30T13:51

владимир путин

технологии

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводится возможность дистанционной регистрации SIM-карт и блокировки утерянных мобильных телефонов по номеру IMEI, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом также вводится понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Абонент получит право внести его в учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При потере или краже телефон может быть отключен по заявлению владельца.Также устанавливается, что при дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физические лица идентифицируются с использованием ЕСИА и единой биометрической системы.Кроме того, законом предусматривается создание информационной системы мониторинга для соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента.

https://ria.ru/20200920/simka-1577500678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, технологии, общество