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Путин подписал закон о дистанционном оформлении SIM-карт
Путин подписал закон о дистанционном оформлении SIM-карт
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводится возможность дистанционной регистрации SIM-карт и блокировки утерянных мобильных... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:51
2020-12-30T13:51
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводится возможность дистанционной регистрации SIM-карт и блокировки утерянных мобильных телефонов по номеру IMEI, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом также вводится понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Абонент получит право внести его в учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При потере или краже телефон может быть отключен по заявлению владельца.Также устанавливается, что при дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физические лица идентифицируются с использованием ЕСИА и единой биометрической системы.Кроме того, законом предусматривается создание информационной системы мониторинга для соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента.
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владимир путин, технологии, общество

Путин подписал закон о дистанционном оформлении SIM-карт

13:51 30.12.2020
 
© Fotolia / Łukasz SzczepańskiСим-карты
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Fotolia / Łukasz Szczepański
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым вводится возможность дистанционной регистрации SIM-карт и блокировки утерянных мобильных телефонов по номеру IMEI, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом также вводится понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Абонент получит право внести его в учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При потере или краже телефон может быть отключен по заявлению владельца.
Также устанавливается, что при дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физические лица идентифицируются с использованием ЕСИА и единой биометрической системы.
Кроме того, законом предусматривается создание информационной системы мониторинга для соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента.
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
20 сентября, 09:21
Названы самые частые причины блокировки SIM-карт
 
Владимир ПутинТехнологииОбщество
 
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