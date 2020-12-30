https://ria.ru/20201230/siloviki-1591548020.html

Путин подписал закон о запрете разглашать личные данные силовиков

Путин подписал закон о запрете разглашать личные данные силовиков

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:29

2020-12-30T12:29

2020-12-30T12:29

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.Как отмечалось в пояснительной записке, ранее по законодательству данная мера могла применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, подчеркивали авторы законопроекта, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует правосудию, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.В связи с этим закон дает возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.Также закон вносит уточнения в ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и вводит запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информации, разглашенной органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.

https://ria.ru/20201224/mitingi-1590705231.html

https://ria.ru/20201230/smi-1591532238.html

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владимир путин, общество