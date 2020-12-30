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Путин подписал закон о запрете разглашать личные данные силовиков
Путин подписал закон о запрете разглашать личные данные силовиков
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:29
2020-12-30T12:29
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.Как отмечалось в пояснительной записке, ранее по законодательству данная мера могла применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, подчеркивали авторы законопроекта, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует правосудию, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.В связи с этим закон дает возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.Также закон вносит уточнения в ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и вводит запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информации, разглашенной органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.
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владимир путин, общество

Путин подписал закон о запрете разглашать личные данные силовиков

12:29 30.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 11:51
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Как отмечалось в пояснительной записке, ранее по законодательству данная мера могла применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, подчеркивали авторы законопроекта, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует правосудию, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.
В связи с этим закон дает возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
11:29
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Также закон вносит уточнения в ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и вводит запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.
Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информации, разглашенной органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.
 
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