https://ria.ru/20201230/shkaf-1591556616.html

Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу

Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу

Девочка, госпитализированная с дистрофией после того, как мать полгода прятала ее в шкафу в свердловском Карпинске, в настоящий момент находится в доме ребёнка... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:02

2020-12-30T13:02

2020-12-30T13:02

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

карпинск

екатеринбург

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Девочка, госпитализированная с дистрофией после того, как мать полгода прятала ее в шкафу в свердловском Карпинске, в настоящий момент находится в доме ребёнка в Екатеринбурге, куда её выписали после больницы, рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, добавив, что с ее здоровьем все хорошо и ребенок набирает вес.Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска, в начале октября нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября ребенка в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга, вес младенца составлял всего 3 килограмма 100 граммов. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе медучреждения, ребенка уже выписали.Уточняется, что рядом с ребенком постоянно находится волонтёр, а региональный омбудсмен остается на связи с руководством дома ребёнка.

https://ria.ru/20201225/podarki-1590965791.html

https://ria.ru/20201230/rebenok-1591543275.html

карпинск

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), карпинск, екатеринбург