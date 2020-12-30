Кузнецова рассказала о состоянии девочки, которую полгода держали в шкафу
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Девочка, госпитализированная с дистрофией после того, как мать полгода прятала ее в шкафу в свердловском Карпинске, в настоящий момент находится в доме ребёнка в Екатеринбурге, куда её выписали после больницы, рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, добавив, что с ее здоровьем все хорошо и ребенок набирает вес.
Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска, в начале октября нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября ребенка в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга, вес младенца составлял всего 3 килограмма 100 граммов. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе медучреждения, ребенка уже выписали.
"Малышка из Карпинска, которую в октябре нашли в истощённом состоянии в шкафу. Она сейчас в доме ребёнка в Екатеринбурге, куда её выписали из больницы. Со здоровьём у девочки всё в порядке, и это – прекрасная новость", - написала омбудсмен в Instagram.
Уточняется, что рядом с ребенком постоянно находится волонтёр, а региональный омбудсмен остается на связи с руководством дома ребёнка.
"Девочка очень общительная, эмоционально отзывчивая. То, как она набирает вес, активно развивается – вызывает только радость. Очень многие люди переживают за судьбу ребёнка, некоторые предлагают взять её в свои семьи. Но пока продолжается следствие по уголовному делу, обвиняемой по которому проходит мать малышки, вопрос о том, что ждёт девочку дальше, остаётся открытым", - заключила омбудсмен.