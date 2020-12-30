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https://ria.ru/20201230/shin-1591560441.html
Майкл Шин объяснил, почему отказался от ордена Британской империи
Майкл Шин объяснил, почему отказался от ордена Британской империи
Валлийский актер Майкл Шин в беседе с журналистом Оуэном Джонсом объяснил, почему отказался от ордена Британской империи, врученного ему королевой Елизаветой II РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:15
2020-12-30T17:15
культура
майкл шин
кино и сериалы
новости культуры
уэльс
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Валлийский актер Майкл Шин в беседе с журналистом Оуэном Джонсом объяснил, почему отказался от ордена Британской империи, врученного ему королевой Елизаветой II в 2009-м году за "Выдающийся вклад в драматическое искусство".Шин тайно вернул награду в 2017 году, но признался в этом только сейчас. По словам актера, он принял такое решение после того, как тщательно изучил историю его родного Уэльса, когда готовился выступать с одной лекцией. Майкл Шин узнал, что титул принца Уэльского (ныне принадлежит принцу Чарльзу), изначально был пожалован королем Эдуардом I своему сыну, участвовавшему в XIV-м веке в завоевании этого региона англичанами и подавлении валлийского восстания. Он добавил, что этим жестом ни в коем случае не хотел проявить неуважение к королевской семье. Для него это была "невероятная честь". "Я просто понял, что буду лицемером. В лекции я поднимал вопросы о характере отношений между Уэльсом и британским государством", — подчеркнул он, отметив, что история региона, интересы которого он отстаивает, и Англии по-прежнему вызывает споры у многих валлийцев (коренной народ Уэльса. — Прим. ред.).
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майкл шин, кино и сериалы, новости культуры, уэльс, великобритания

Майкл Шин объяснил, почему отказался от ордена Британской империи

17:15 30.12.2020
 
© AP Photo / Invasion / Chris PizzelloМайкл Шин
Майкл Шин - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AP Photo / Invasion / Chris Pizzello
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Валлийский актер Майкл Шин в беседе с журналистом Оуэном Джонсом объяснил, почему отказался от ордена Британской империи, врученного ему королевой Елизаветой II в 2009-м году за "Выдающийся вклад в драматическое искусство".
Шин тайно вернул награду в 2017 году, но признался в этом только сейчас.
По словам актера, он принял такое решение после того, как тщательно изучил историю его родного Уэльса, когда готовился выступать с одной лекцией. Майкл Шин узнал, что титул принца Уэльского (ныне принадлежит принцу Чарльзу), изначально был пожалован королем Эдуардом I своему сыну, участвовавшему в XIV-м веке в завоевании этого региона англичанами и подавлении валлийского восстания.

"К тому времени, как я закончил печатать свою лекцию, помню, как сидел и думал: "У меня сейчас есть выбор: либо не читать написанное и сохранить орден, либо выступить, но вернуть награду". Я хотел прочесть лекцию, поэтому вернул орден", — пояснил Мартин Шин.

Он добавил, что этим жестом ни в коем случае не хотел проявить неуважение к королевской семье. Для него это была "невероятная честь".
"Я просто понял, что буду лицемером. В лекции я поднимал вопросы о характере отношений между Уэльсом и британским государством", — подчеркнул он, отметив, что история региона, интересы которого он отстаивает, и Англии по-прежнему вызывает споры у многих валлийцев (коренной народ Уэльса. — Прим. ред.).
Оливия Колман на церемонии вручения премии Оскар-2019 - РИА Новости, 1920, 08.06.2019
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Лауреат премии "Оскар" Оливия Колман удостоилась Ордена Британской империи
 
КультураМайкл ШинКино и сериалыНовости культурыУэльсВеликобритания
 
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