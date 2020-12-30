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https://ria.ru/20201230/shampanskoe-1591500362.html
Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
Эксперты рассказали РИА Новости, что "детское шампанское" может провоцировать алкоголизм в будущем и приводить к ожирению, поэтому посоветовали заменить его... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T07:26
2020-12-30T07:26
новый год—2021
россия
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, что "детское шампанское" может провоцировать алкоголизм в будущем и приводить к ожирению, поэтому посоветовали заменить его домашними компотами и морсами.Реклама алкоголя и вред здоровьюГлавный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн считает, что такого понятия, как "детский алкоголь", не должно быть в доме.Врач отмечает, что 10-20% населения, то есть примерно каждый пятый ребенок, является носителем генетического или врожденного фактора риска алкоголизации, и реклама алкоголя в виде детского шампанского может привести к негативным последствиям.Эксперт добавляет, что если дети не спят в новогоднюю ночь, то стоит соблюдать и некоторые правила."Я думаю, что раздельное употребление алкоголя взрослыми и неупотребление алкоголя детьми, сидящими за отдельным столом, это совершенно правильная история. Не нужно смешивать взрослые привычки и традиции и детские. Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием", - подчеркивает Брюн.В свою очередь главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что кроме психологического аспекта, когда у ребенка формируется стереотип определенного поведения, есть и аспект диетологический. "В данном случае детское шампанское представляет собой сладкий газированный напиток, с достаточно высоким содержанием сахара. За счет газации напитка высокое содержание сахара в нем практически не чувствуется. Например, в негазированных напитках подобное содержание сахара ощущалось бы настолько сильно, что вы не смогли бы даже выпить его, поскольку он по вкусу напоминал бы скорее сироп, чем напиток. Это относится ко всем сладким газированным напиткам", - отмечает Стародубова.По ее словам, от однократного приема небольшой порции напитка никаких негативных последствий не будет, однако все же следует учитывать, что иногда содержание ароматизаторов и красителей в них может спровоцировать аллергическую реакцию не только у детей, но даже у взрослых людей склонных к аллергическим реакциям.Чем заменить?Диетолог Стародубова убеждена, что лучше питьевой воды для утоления жажды ничего нет, и именно к этому следует приучать ребенка, ведь пищевые предпочтения и привычки формируются именно в детском возрасте. "Но на праздники можно приготовить домашний морс или компот, в них содержание сахара будет ниже, чем в напитках промышленного производства. Домашний компот из сухих или свежих фруктов, клюквенные, брусничные или другие ягодные морсы - это все очень полезно, главное не злоупотреблять сахаром и стараться добавлять его в минимальном количестве", - говорит диетолог.В свою очередь Брюн отмечает, что если раз в год выпить газировку вроде "Байкала", "Буратино", "Дюшеса" или сладкий морс, то ничего страшного не произойдет. "Главное, не давать это каждый день. Удовольствия должны быть редкими, тогда это настоящие удовольствия и человек в полной мере может их оценить. Поэтому и сладость может быть редкой, она не должна быть ежедневной", - считает специалист.Стародубова соглашается, что определенное количество газированного сладкого напитка иногда можно выпить, главное делать это не слишком часто и соблюдая меру. "Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 50 граммов добавленных сахаров в сутки, при этом большинство экспертов считает, что употребление добавленных сахаров следует ограничить до 25 граммов в день. Исходя из этих рекомендаций, следует контролировать употребление сахара, в том числе сладких газированных напитков. Например, есть напитки, где в 100 граммах содержится и 10, и 12, и 15 граммов сахара. Можно посчитать, что таких напитков можно только один стакан - и в этот день другие сладости употреблять не следует", - пояснила Стародубова.Диетолог уточнила, что всегда также стоит обращать внимание на содержание простых углеводов в продуктах, даже если на маркировке не указан добавленный сахар, желательно, чтобы содержание простых углеводов не превышало 7 граммов на 100 миллилитров напитка.
https://ria.ru/20201031/eda-1582402398.html
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россия, общество

Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение

07:26 30.12.2020
 
CC BY 2.0 / Charles Hutchins / TableНовогодний стол с гирляндой
Новогодний стол с гирляндой - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
CC BY 2.0 / Charles Hutchins / Table
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, что "детское шампанское" может провоцировать алкоголизм в будущем и приводить к ожирению, поэтому посоветовали заменить его домашними компотами и морсами.

Реклама алкоголя и вред здоровью

Главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн считает, что такого понятия, как "детский алкоголь", не должно быть в доме.
"Мы не можем прогнозировать наверняка, как это скажется на судьбе данного конкретного ребенка. Но если вы даете детям "детский алкоголь", вы должны совершенно четко понимать, что вы его приобщаете к алкоголизации. Вы ребенку никогда не объясните, что алкоголь пить нельзя, если вы в 3-4-5 лет даете ему детское шампанское, в этом возрасте происходит первичное научение, импринтинг. И никогда потом не объясните, что этого делать нельзя", - считает он.
Врач отмечает, что 10-20% населения, то есть примерно каждый пятый ребенок, является носителем генетического или врожденного фактора риска алкоголизации, и реклама алкоголя в виде детского шампанского может привести к негативным последствиям.
Эксперт добавляет, что если дети не спят в новогоднюю ночь, то стоит соблюдать и некоторые правила.
"Я думаю, что раздельное употребление алкоголя взрослыми и неупотребление алкоголя детьми, сидящими за отдельным столом, это совершенно правильная история. Не нужно смешивать взрослые привычки и традиции и детские. Не делайте из детей своих собутыльников, они вам за это отомстят своим заболеванием", - подчеркивает Брюн.
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В свою очередь главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что кроме психологического аспекта, когда у ребенка формируется стереотип определенного поведения, есть и аспект диетологический. "В данном случае детское шампанское представляет собой сладкий газированный напиток, с достаточно высоким содержанием сахара. За счет газации напитка высокое содержание сахара в нем практически не чувствуется. Например, в негазированных напитках подобное содержание сахара ощущалось бы настолько сильно, что вы не смогли бы даже выпить его, поскольку он по вкусу напоминал бы скорее сироп, чем напиток. Это относится ко всем сладким газированным напиткам", - отмечает Стародубова.
По ее словам, от однократного приема небольшой порции напитка никаких негативных последствий не будет, однако все же следует учитывать, что иногда содержание ароматизаторов и красителей в них может спровоцировать аллергическую реакцию не только у детей, но даже у взрослых людей склонных к аллергическим реакциям.
"К тому же при регулярном потреблении сладких газированных напитков значительно повышается содержание в рационе сахара, а следовательно, и общая калорийность рациона за счет так называемых "пустых калорий". Для детей и подростков это представляет особенную опасность, так как они, как правило, самостоятельно не могут оценить, какое значительное количество сахара и избыточных калорий они потребляют, выпивая пол-литра или литр сладкого газированного напитка. Подобные напитки воспринимаются детьми как жидкость, а не как дополнительные килокалории к обычному рациону питания. В конечном итоге именно с этим связывают высокие риски формирования избыточной массы тела и ожирения у детей, и в первую очередь, подростков. Поскольку питание детей родители еще могут полностью контролировать, а у подростков появляется значительно больше свободы и контроль со стороны родителей за их питанием по понятным причинам ослабевает", - подчеркивает собеседница агентства.
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Чем заменить?

Диетолог Стародубова убеждена, что лучше питьевой воды для утоления жажды ничего нет, и именно к этому следует приучать ребенка, ведь пищевые предпочтения и привычки формируются именно в детском возрасте. "Но на праздники можно приготовить домашний морс или компот, в них содержание сахара будет ниже, чем в напитках промышленного производства. Домашний компот из сухих или свежих фруктов, клюквенные, брусничные или другие ягодные морсы - это все очень полезно, главное не злоупотреблять сахаром и стараться добавлять его в минимальном количестве", - говорит диетолог.
В свою очередь Брюн отмечает, что если раз в год выпить газировку вроде "Байкала", "Буратино", "Дюшеса" или сладкий морс, то ничего страшного не произойдет. "Главное, не давать это каждый день. Удовольствия должны быть редкими, тогда это настоящие удовольствия и человек в полной мере может их оценить. Поэтому и сладость может быть редкой, она не должна быть ежедневной", - считает специалист.
Стародубова соглашается, что определенное количество газированного сладкого напитка иногда можно выпить, главное делать это не слишком часто и соблюдая меру. "Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 50 граммов добавленных сахаров в сутки, при этом большинство экспертов считает, что употребление добавленных сахаров следует ограничить до 25 граммов в день. Исходя из этих рекомендаций, следует контролировать употребление сахара, в том числе сладких газированных напитков. Например, есть напитки, где в 100 граммах содержится и 10, и 12, и 15 граммов сахара. Можно посчитать, что таких напитков можно только один стакан - и в этот день другие сладости употреблять не следует", - пояснила Стародубова.
Диетолог уточнила, что всегда также стоит обращать внимание на содержание простых углеводов в продуктах, даже если на маркировке не указан добавленный сахар, желательно, чтобы содержание простых углеводов не превышало 7 граммов на 100 миллилитров напитка.
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