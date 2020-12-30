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Названы страны, жители которых предъявляют высокие требования к селфи
Названы страны, жители которых предъявляют высокие требования к селфи
Испанцы, немцы и британцы оказались самыми требовательными к качеству селфи, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T09:16
2020-12-30T09:16
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Испанцы, немцы и британцы оказались самыми требовательными к качеству селфи, сообщает "ЕвроПульс".Перед тем, как запостить, они больше других жителей Европы ретушируют свои фотографии. К такому выводу пришли специалисты крупного международного онлайн-магазина, проанализировавшие интернет-запросы из 35 стран Европы по теме обработки селфи и их публикации в соцсетях. Данные по России в исследование не вошли.Согласно подсчетам, серьезнее всего к собственным фото относятся британцы. За месяц они отправляют больше 108,5 тысяч запросов, связанных с обработкой селфи, поиском тематических приложений или компьютерных программ.Испанцы оказались на втором месте рейтинга: от них поступает больше 75 тысяч запросов ежемесячно. Немцы замыкают тройку лидеров с результатом 63,6 тысячи запросов в месяц.Меньше всего о качестве селфи беспокоятся жители Белоруссии: они отправляют всего 3,1 тысячи запросов по обработке фотографий в месяц.
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туризм, селфи, новости - туризм, великобритания, германия, белоруссия, европа, испания

Названы страны, жители которых предъявляют высокие требования к селфи

09:16 30.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкДевушка делает селфи у скоростного поезда "Ласточка" перед отправлением первого рейса с железнодорожного вокзала Челябинска в Магнитогорск
Девушка делает селфи у скоростного поезда Ласточка перед отправлением первого рейса с железнодорожного вокзала Челябинска в Магнитогорск - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Испанцы, немцы и британцы оказались самыми требовательными к качеству селфи, сообщает "ЕвроПульс".
Перед тем, как запостить, они больше других жителей Европы ретушируют свои фотографии. К такому выводу пришли специалисты крупного международного онлайн-магазина, проанализировавшие интернет-запросы из 35 стран Европы по теме обработки селфи и их публикации в соцсетях. Данные по России в исследование не вошли.
Согласно подсчетам, серьезнее всего к собственным фото относятся британцы. За месяц они отправляют больше 108,5 тысяч запросов, связанных с обработкой селфи, поиском тематических приложений или компьютерных программ.
Испанцы оказались на втором месте рейтинга: от них поступает больше 75 тысяч запросов ежемесячно. Немцы замыкают тройку лидеров с результатом 63,6 тысячи запросов в месяц.
Меньше всего о качестве селфи беспокоятся жители Белоруссии: они отправляют всего 3,1 тысячи запросов по обработке фотографий в месяц.
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