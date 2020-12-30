https://ria.ru/20201230/selfi-1591352507.html

Названы страны, жители которых предъявляют высокие требования к селфи

Названы страны, жители которых предъявляют высокие требования к селфи

Испанцы, немцы и британцы оказались самыми требовательными к качеству селфи, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T09:16

2020-12-30T09:16

2020-12-30T09:16

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Испанцы, немцы и британцы оказались самыми требовательными к качеству селфи, сообщает "ЕвроПульс".Перед тем, как запостить, они больше других жителей Европы ретушируют свои фотографии. К такому выводу пришли специалисты крупного международного онлайн-магазина, проанализировавшие интернет-запросы из 35 стран Европы по теме обработки селфи и их публикации в соцсетях. Данные по России в исследование не вошли.Согласно подсчетам, серьезнее всего к собственным фото относятся британцы. За месяц они отправляют больше 108,5 тысяч запросов, связанных с обработкой селфи, поиском тематических приложений или компьютерных программ.Испанцы оказались на втором месте рейтинга: от них поступает больше 75 тысяч запросов ежемесячно. Немцы замыкают тройку лидеров с результатом 63,6 тысячи запросов в месяц.Меньше всего о качестве селфи беспокоятся жители Белоруссии: они отправляют всего 3,1 тысячи запросов по обработке фотографий в месяц.

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, селфи, новости - туризм, великобритания, германия, белоруссия, европа, испания