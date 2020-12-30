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Захарова назвала сдерживание России главной целью Запада
Захарова назвала сдерживание России главной целью Запада
Запад ищет любые предлоги для того, чтобы достичь своей глобальной цели - сдерживания России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T23:49
2020-12-30T23:49
россия
мария захарова
европа
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Запад ищет любые предлоги для того, чтобы достичь своей глобальной цели - сдерживания России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в МИД РФ заявили, что отношения России с коллективным Западом в 2020 году не претерпели изменений к лучшему, но диалог с заинтересованными в сотрудничестве с РФ странами Европы продолжался.
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россия, мария захарова, европа, в мире

Захарова назвала сдерживание России главной целью Запада

23:49 30.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Запад ищет любые предлоги для того, чтобы достичь своей глобальной цели - сдерживания России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть главная цель, первая глобальная цель - сдерживание России. Вторая цель, которая является частью вот этой глобальной цели, - это, в частности, остановить строительство и запуск "Северного потока". Под эти цели будут подбираться персонажи, игроки, все что угодно будет подбираться для того, чтобы постоянно иметь возможность развивать и использовать в качестве информационного повода, использовать в качестве захода на новые витки санкций. Это мелкие, крупные различные поводы для того, чтобы обслуживать эту глобальную цель", - сказала она в прямом эфире программы "Специальный гость" с Тиной Канделаки на YouTube-канале RTVI.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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