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Эксперт оценила торговую сделку по Brexit между ЕС и Великобританией
Эксперт оценила торговую сделку по Brexit между ЕС и Великобританией
Торговое соглашение по Brexit стало возможным благодаря уступкам, на которые пошли и Великобритании, и ЕС, эта сделка выгодна обеим сторонам, а также третьим... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T19:21
2020-12-30T19:21
brexit
институт европы ран
евросоюз
великобритания
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Торговое соглашение по Brexit стало возможным благодаря уступкам, на которые пошли и Великобритании, и ЕС, эта сделка выгодна обеим сторонам, а также третьим странам из-за отсутствия квот и тарифов в торговле товарами, заявила РИА Новости руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.Ранее в среду парламент Великобритании одобрил законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия сделки вступят в действие с 1 января.В пример она привела Японию, которая одна из первых стран приветствовала эту сделку, так как в Великобритании находятся заводы японского автопроизводителя Nissan, который тесно связан и с французскими, и немецкими производителями."Выиграли все. Другое дело, что все пошли на определенные уступки. Понятно, что при достижении такого соглашения не бывает ситуаций, когда кто-то получает все, что он хотел, а кто-то - ничего. Компромисс был достигнут, благодаря чему сделка стала возможной", - отметила эксперт.По ее словам, что касается торговли товарами, она будет идти, как сейчас, единственное изменение будет связано с таможенными проверками, из-за которых может возникать определенный затор на границе."Что касается торговли услугами, Великобритания теряет доступ на рынок ЕС, в первую очередь - на рынок финансовых услуг: он не входит в эту сделку, поэтому здесь крупным и британским, и иностранным компаниям, которые работают в Британии, надо будет как-то решать этот вопрос", - сказала собеседница агентства.Великобритания и ЕС 24 декабря достигли исторического соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.После одобрения в палате общин документ, состоящий из 1246 страниц, направлен на рассмотрение палаты лордов британского парламента. Далее законопроект, как ожидается, будет подписан королевой Великобритании Елизаветой II.Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.Ожидается, что страны-члены ЕС ратифицируют соглашение до конца февраля следующего года. До этого срока сделка будет работать в режиме временного применения.
https://ria.ru/20201226/velikobritaniya-1590969851.html
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brexit, институт европы ран, евросоюз, великобритания, в мире

Эксперт оценила торговую сделку по Brexit между ЕС и Великобританией

19:21 30.12.2020
 
© REUTERS / Johanna GeronПрезидент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель после подписания торгового соглашения по Brexit в Брюсселе
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель после подписания торгового соглашения по Brexit в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / Johanna Geron
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Торговое соглашение по Brexit стало возможным благодаря уступкам, на которые пошли и Великобритании, и ЕС, эта сделка выгодна обеим сторонам, а также третьим странам из-за отсутствия квот и тарифов в торговле товарами, заявила РИА Новости руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.
Ранее в среду парламент Великобритании одобрил законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия сделки вступят в действие с 1 января.

"От сделки выиграли обе стороны, безусловно, потому что сделка предполагает отсутствие в торговле товарами квот и тарифов, поэтому это выгодно обеим сторонам. Возможно, для Британии это более актуально, чем для ЕС, но в принципе это выгодно для обеих сторон. Более того, это выгодно даже для некоторых третьих стран" - считает Бабынина.

В пример она привела Японию, которая одна из первых стран приветствовала эту сделку, так как в Великобритании находятся заводы японского автопроизводителя Nissan, который тесно связан и с французскими, и немецкими производителями.
"Выиграли все. Другое дело, что все пошли на определенные уступки. Понятно, что при достижении такого соглашения не бывает ситуаций, когда кто-то получает все, что он хотел, а кто-то - ничего. Компромисс был достигнут, благодаря чему сделка стала возможной", - отметила эксперт.
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По ее словам, что касается торговли товарами, она будет идти, как сейчас, единственное изменение будет связано с таможенными проверками, из-за которых может возникать определенный затор на границе.
"Что касается торговли услугами, Великобритания теряет доступ на рынок ЕС, в первую очередь - на рынок финансовых услуг: он не входит в эту сделку, поэтому здесь крупным и британским, и иностранным компаниям, которые работают в Британии, надо будет как-то решать этот вопрос", - сказала собеседница агентства.

"Еще один важный момент - положение Северной Ирландии, которая во многом остается в регуляторном поле ЕС и, соответственно, между островом Великобритания и островом Ирландия будут проходить таможенные проверки, то есть фактически Северная Ирландия будет в определенном смысле отделена от Соединенного Королевства. Более того, Северная Ирландия сможет принимать участие в программе Erasmus, от которой отказалась Великобритания", - добавила Бабынина.

Великобритания и ЕС 24 декабря достигли исторического соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.
После одобрения в палате общин документ, состоящий из 1246 страниц, направлен на рассмотрение палаты лордов британского парламента. Далее законопроект, как ожидается, будет подписан королевой Великобритании Елизаветой II.
Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.
Ожидается, что страны-члены ЕС ратифицируют соглашение до конца февраля следующего года. До этого срока сделка будет работать в режиме временного применения.
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