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https://ria.ru/20201230/sarmat-1591491119.html
В Минобороны рассказали, когда начнутся летные испытания ракеты "Сармат"
В Минобороны рассказали, когда начнутся летные испытания ракеты "Сармат"
Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:22
2020-12-30T00:22
новое оружие россии
россия
сармат (ракета)
алексей криворучко
безопасность
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. "Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше". В декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики ракеты "Сармат". Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
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россия, сармат (ракета), алексей криворучко, безопасность

В Минобороны рассказали, когда начнутся летные испытания ракеты "Сармат"

00:22 30.12.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В ближайшее время мы приступим к проведению летных испытаний этого ракетного комплекса", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
На космодроме Плесецк уже завершены бросковые испытания ракеты. "Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше". В декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики ракеты "Сармат". Дальность ее стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
Загрузка баллистической ракеты Сармат перед пуском во время испытаний - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 11:37Сказано в эфире
Военный эксперт: ракета "Сармат" – стопроцентная гарантия достижения цели
 
Новое оружие РоссииРоссияСармат (ракета)Алексей КриворучкоБезопасность
 
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