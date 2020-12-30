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В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
Пассажирский самолет Airbus А321 из Симферополя выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за трещины лобового стекла, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:37
2020-12-30T15:37
2020-12-30T16:15
москва
симферополь
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus А321 из Симферополя выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за трещины лобового стекла, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Обстоятельства инцидента выясняются.
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москва, симферополь, шереметьево (аэропорт), происшествия