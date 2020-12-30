https://ria.ru/20201230/samolet-1591573480.html

Путин поручил доработать самолет с двигателем ПД-35 к 2027 году

Путин поручил доработать самолет с двигателем ПД-35 к 2027 году

Самолет с двигателем ПД-35 должен быть готов к 2027 году, можно его будет использовать на удлинённой версии Ил-96, но надо помочь довести эту работу до конца,... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:57

2020-12-30T13:57

2020-12-30T13:57

михаил мишустин

ил-96

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Самолет с двигателем ПД-35 должен быть готов к 2027 году, можно его будет использовать на удлинённой версии Ил-96, но надо помочь довести эту работу до конца, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным."ПД-35 с тягой 35 тонн – это перспективная модель, он должен быть к 2027 году готов, но мы планировали его к широкофюзеляжному самолёту. Даже если к этому времени – это продукция длительного цикла изготовления – он не будет готов, всё равно над двигателем нужно работать. Можно его будет использовать на удлинённой версии Ил-96, но надо помочь двигателестроителям довести эту работу до конца", - сказал он.

https://ria.ru/20201228/bespilotnik-1591191802.html

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михаил мишустин, ил-96, владимир путин, технологии