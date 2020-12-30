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Путин призвал заменить Ан-2 самолетом "Байкал"

Путин призвал заменить Ан-2 самолетом "Байкал"

Самолеты "Байкал" должны заменить "кукурузники", заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:46

2020-12-30T13:46

2020-12-30T15:05

россия

ан-2

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Самолеты "Байкал" должны заменить "кукурузники", заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Глава государства отметил, что России необходимо создать всю цепочку отечественной авиационной техники, которая обеспечивала бы потребности граждан, и начать следует с малой авиации."В конце концов, нужно уже заменить "Ан-2" — и это самолет небольшой вместимости, на девять мест, самолет "Байкал", уральское КБ его сделало", — сказал Путин.Он отметил, что в 2021 году должен быть готов опытный образец, а в 2024-м — начаться серийный выпуск.Кроме того, президент рассказал о планах по выпуску других самолетов. "Следующий по линейке — L-410, это уже 19 мест, и L-610 — это 44 места, в 2024 году должен полететь. Надеюсь, что в Екатеринбурге будет налажено соответствующее производство. Затем по этой линеечке у нас идет Ил-114-300, он уже поднялся в воздух, причем с отечественными двигателями ПД-14, и это очень важно", — сказал Путин.Глава государства обратил внимание на то, что проект нужно довести до конца. "Мы специально деньги выделяли на первом этапе, даже из "Роснефтегаза" выделили необходимые средства, для того чтобы запустить проект. Его ни в коем случае нельзя потерять", — пояснил он.

россия

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россия, ан-2, владимир путин, экономика