Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/samolet-1591570266.html
Путин призвал заменить Ан-2 самолетом "Байкал"
Путин призвал заменить Ан-2 самолетом "Байкал"
Самолеты "Байкал" должны заменить "кукурузники", заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:46
2020-12-30T15:05
россия
ан-2
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155860/51/1558605196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dd9ded1bcbaa7ae42c9682736f2270e.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Самолеты "Байкал" должны заменить "кукурузники", заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Глава государства отметил, что России необходимо создать всю цепочку отечественной авиационной техники, которая обеспечивала бы потребности граждан, и начать следует с малой авиации."В конце концов, нужно уже заменить "Ан-2" — и это самолет небольшой вместимости, на девять мест, самолет "Байкал", уральское КБ его сделало", — сказал Путин.Он отметил, что в 2021 году должен быть готов опытный образец, а в 2024-м — начаться серийный выпуск.Кроме того, президент рассказал о планах по выпуску других самолетов. "Следующий по линейке — L-410, это уже 19 мест, и L-610 — это 44 места, в 2024 году должен полететь. Надеюсь, что в Екатеринбурге будет налажено соответствующее производство. Затем по этой линеечке у нас идет Ил-114-300, он уже поднялся в воздух, причем с отечественными двигателями ПД-14, и это очень важно", — сказал Путин.Глава государства обратил внимание на то, что проект нужно довести до конца. "Мы специально деньги выделяли на первом этапе, даже из "Роснефтегаза" выделили необходимые средства, для того чтобы запустить проект. Его ни в коем случае нельзя потерять", — пояснил он.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155860/51/1558605196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94f93726b00b48685d25492894ce2924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ан-2, владимир путин, экономика

Путин призвал заменить Ан-2 самолетом "Байкал"

13:46 30.12.2020 (обновлено: 15:05 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Самолеты "Байкал" должны заменить "кукурузники", заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Глава государства отметил, что России необходимо создать всю цепочку отечественной авиационной техники, которая обеспечивала бы потребности граждан, и начать следует с малой авиации.
"В конце концов, нужно уже заменить "Ан-2" — и это самолет небольшой вместимости, на девять мест, самолет "Байкал", уральское КБ его сделало", — сказал Путин.
Он отметил, что в 2021 году должен быть готов опытный образец, а в 2024-м — начаться серийный выпуск.
Кроме того, президент рассказал о планах по выпуску других самолетов. "Следующий по линейке — L-410, это уже 19 мест, и L-610 — это 44 места, в 2024 году должен полететь. Надеюсь, что в Екатеринбурге будет налажено соответствующее производство. Затем по этой линеечке у нас идет Ил-114-300, он уже поднялся в воздух, причем с отечественными двигателями ПД-14, и это очень важно", — сказал Путин.
Глава государства обратил внимание на то, что проект нужно довести до конца. "Мы специально деньги выделяли на первом этапе, даже из "Роснефтегаза" выделили необходимые средства, для того чтобы запустить проект. Его ни в коем случае нельзя потерять", — пояснил он.
 
РоссияАн-2Владимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13"Спектр-РГ" нашел новое сверхскопление галактик
16:09В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность
16:06Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами
16:04В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети
16:02Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Мосгорпарк объяснил рост расходов на новогоднее оформление парков
Лента новостейМолния