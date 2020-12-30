https://ria.ru/20201230/samolet-1591532077.html

Иран завершил расследование крушения украинского самолета

Иран завершил расследование крушения украинского самолета

Расследование авиакатастрофы с украинским самолетом, сбитым под столицей Ирана, завершено, сообщил министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:29

2020-12-30T11:29

2020-12-30T11:29

крушение украинского самолета в иране

boeing 737-800

дмитрий кулеба

международные авиалинии украины

мид украины

швеция

иран

сша

украина

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ТЕГЕРАН, 30 дек – РИА Новости. Расследование авиакатастрофы с украинским самолетом, сбитым под столицей Ирана, завершено, сообщил министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев пока так и не получил от Тегерана технический отчет о катастрофе украинского Boeing в Иране. По его словам, Киев перейдет к фазе судебного разбирательства, только когда поймет, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаныВыполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

https://ria.ru/20200111/1563282875.html

швеция

иран

сша

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