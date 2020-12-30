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Иран завершил расследование крушения украинского самолета
Иран завершил расследование крушения украинского самолета
Расследование авиакатастрофы с украинским самолетом, сбитым под столицей Ирана, завершено, сообщил министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:29
2020-12-30T11:29
крушение украинского самолета в иране
boeing 737-800
дмитрий кулеба
международные авиалинии украины
мид украины
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ТЕГЕРАН, 30 дек – РИА Новости. Расследование авиакатастрофы с украинским самолетом, сбитым под столицей Ирана, завершено, сообщил министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев пока так и не получил от Тегерана технический отчет о катастрофе украинского Boeing в Иране. По его словам, Киев перейдет к фазе судебного разбирательства, только когда поймет, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаныВыполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
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крушение украинского самолета в иране, boeing 737-800, дмитрий кулеба, международные авиалинии украины, мид украины, швеция, иран, сша, украина, в мире

Иран завершил расследование крушения украинского самолета

11:29 30.12.2020
 
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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ТЕГЕРАН, 30 дек – РИА Новости. Расследование авиакатастрофы с украинским самолетом, сбитым под столицей Ирана, завершено, сообщил министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев пока так и не получил от Тегерана технический отчет о катастрофе украинского Boeing в Иране. По его словам, Киев перейдет к фазе судебного разбирательства, только когда поймет, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны
"Завершено подведение итогов (расследования) катастрофы, итоговый отчет отпечатан как на английском, так и на персидском языке и передан всем участвовавшим сторонам", - сказа иранский министр, чьи слова публикует информационный портал правительства Ирана.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 11.01.2020
11 января, 11:51
Иран должен выплатить компенсации за сбитый самолет, считает эксперт
 
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Дмитрий КулебаМеждународные авиалинии УкраиныМИД УкраиныШвецияИранСШАУкраинаВ мире
 
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