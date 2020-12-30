Захарова рассказала о русофобии в США

"Во-первых, это один из ключевых внутриполитических факторов, факторов электорального цикла, избирательных кампаний, - все, что связано с Россией. Во-вторых, конечно, средства массовой информации Соединенных Штатов Америки играют в этом не то что определенную, а одну из главных ролей. Я имею в виду в нагнетании антироссийских настроений. Может быть, даже не столько нагнетании, сколько раздувании их", - сказала она в программе "Специальный гость" с Тиной Канделаки на YouTube-канале RTVI.