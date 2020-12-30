https://ria.ru/20201230/romanov-1591640196.html

Сектовед о Романове: проблема лжестарчества - системная проблема в Церкви

Сектовед о Романове: проблема лжестарчества - системная проблема в Церкви

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Резонансную историю с задержанием в Среднеуральском монастыре и арестом отлученного от Церкви бывшего схиигумена Сергия Романова... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T19:20

2020-12-30T19:20

2020-12-30T19:20

религия и мировоззрение

религия

интервью - религия и мировоззрение

александр дворкин

русская православная церковь

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591500573_0:0:1351:760_1920x0_80_0_0_1566c706b0f6ac58b8d1a83c0e8adec0.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Резонансную историю с задержанием в Среднеуральском монастыре и арестом отлученного от Церкви бывшего схиигумена Сергия Романова по просьбе РИА Новости прокомментировал известный сектовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин.- Александр Леонидович, как бы вы могли прокомментировать последние события вокруг бывшего схимонаха Сергия? Можно ли сказать, что это уже завершение всей этой истории?- Лучше поздно, чем никогда. Но, конечно, если бы Романова не рукополагали, то не было бы этой проблемы. Если бы епархия отреагировала после того, как в СМИ опубликовали материалы о совершенном им 8 лет назад убийстве, и лишила бы его сана тогда, то всего этого не было бы. Ну, и если бы силовики начали реагировать год назад, когда он начал вывешивать свои вполне тянущие на экстремизм призывы в "Ютубе", то тоже все было бы намного более мирно.Но по какой-то причине все это без конца откладывалось, да и сейчас работали "федералы" – то есть, местные власти так и не раскачались на какие-то меры, при том что Романов уже и к самоубийству призывал своих девочек-постриженец, и прочие вещи…Но должен сказать, что сейчас силовики сработали очень хорошо, очень грамотно, очень корректно. И слава Богу, обошлось без крови. И, в общем, они не велись на провокации, хотя, конечно, все его последователи провоцировали их постоянно.Конец ли это истории? Нет, это, конечно, не конец, потому что все еще будет продолжаться. И трагедия будет еще разворачиваться, ну а Николай Романов - давайте не будем его Сергием называть, он уже не Сергий - будет играть комедию на следствии и суде. Хотя для его адептов это самая настоящая трагедия… Но он уже так вошел в роль, что остановиться не может.Что нужно сделать срочно - это найти список "скитов", основанных Романовым в тайге, и изъять оттуда несчастных девочек, которых он туда забросил. Потребовать от него, чтобы он записал видео к ним с приказом уйти оттуда. Боюсь, как бы о них в этой суматохе не забыли бы вообще, и они могут там просто погибнуть. Или совершить массовое самоубийство, не дай Бог. Поэтому действовать нужно быстро.- Похожая история была и со схиархимандритом Иоанникием из Чихачева, и протоиереем Владимиром Головиным… Тоже ведь много лет о них было известно, и только относительно недавно в епархиях приняли меры. Может быть, это некая системная проблема в Церкви, не единичный случай?- Конечно, это системная проблема. Проблема лжестарчества - об этом, собственно, еще в начале 1990-х был документ Синода РПЦ. Но, тем не менее, это продолжается, и, возможно, эти случаи - и с Николаем Романовым, и с Иоанникием, ну и есть еще много похожих случаев – это не изолированные какие-то вещи… Как раз то, что Романов мог быть настолько популярен, показывает, что пропагандируемые Романовым идеи, с одной стороны, а с другой - желание найти старца и отдать ему свою свободу - действительно та болезнь, которой страдают очень и очень многие люди.- А то, что какие-то меры не сразу принимаются Церковью, епархиальным руководством или высшим, - это связано с тем, что надеются действительно на какое-то исправление этих людей, или не хотят как-то, может быть, обострять ситуацию - потому что очень много стоит за ними последователей, духовных чад, или какие-то иные вещи – "деньги, связи"? Об этом тоже писали… С чем это может быть связано?- Я думаю, все понемножку, каждая из этих причин. Что касается Романова, то когда я время от времени звонил в епархию, в течение последних 10-ти лет, или связывался с кем-то оттуда, то мне все говорили, что у Романова там такие связи во властных кругах, что просто, дескать, епархия боится связываться.Так что, возможно, и этим объясняется то, что силовики в Екатеринбурге очень долгое время его никак не трогали, при том что он наговорил, конечно, на половину статей Уголовного кодекса.Но, конечно, это также и те доходы, которые они частично отдают епархии, как и любой приход… Но, в конечном итоге, это все равно выходит боком, выходит намного дороже, потому что все эти люди от безнаказанности совершенно теряют всякую голову и считают, что им абсолютно все можно… И дальше они делаются совершенно неуправляемыми, и об епархиальное руководство начинают вытирать ноги.Так что те доходы, которые получаешь вначале, в конце концов оборачиваются гораздо более серьезными потерями. И имиджевыми, и финансовыми, и всякими. Главное человеческими.- В СМИ также появилась информация, что один из ближайших сподвижников Романова, Всеволод Могучев, был причастен к масонской организации…- Насколько это достоверно, не знаю, давайте подождем еще каких-нибудь сообщений… Пока никак не могу судить об их достоверности. Хотя то, что Могучев - профессиональный провокатор, это очевидно, и то, что у него у самого в прошлом криминальная история, это тоже известно, это публиковалось. Он имел срок за мошенничество – правда, условный, условно был осужден, но, тем не менее, судимость у него есть.- Кстати, а как в целом относится христианство к такому явлению, как масонство, и много ли у нас таких тайных последователей?- Что касается Православной церкви (как, кстати, и Римо-Католической), то она строго запрещает для своих членов вступать в какие-либо тайные сообщества, в том числе, разумеется, и в масонские ложи. Христианин не может быть членом тайных сообществ. Потому что если это тайные сообщества, то соответственно, когда ты вступаешь – ты никогда не знаешь их конечные цели, они тебе их не раскрывают. А как христианин может куда-то вступать, если он не знает конечных целей? Мало ли, может, там конечная цель – это отречение от Христа? Если цель с самого начала не очевидна…Христианин может быть членом политических партий, других каких-то сообществ, но там, где цели очевидны, определены. Ни в каких тайных сообществ христианин в принципе быть не может.

https://ria.ru/20201230/skhimonakh-1591637896.html

https://ria.ru/20200828/valaam-1576446695.html

https://ria.ru/20201229/rpts-1591334672.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, интервью - религия и мировоззрение, александр дворкин, русская православная церковь, екатеринбург