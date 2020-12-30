https://ria.ru/20201230/rebenok-1591543275.html

Власти рассказали о здоровье девочки, которую медсестра таскала за волосы

Власти рассказали о здоровье девочки, которую медсестра таскала за волосы

Девочку из Новосибирска, которую медсестра била по лицу и таскала за волосы, выпишут из детской туберкулезной больницы предварительно в феврале, заявила... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:12

2020-12-30T12:12

2020-12-30T12:12

анна кузнецова

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Девочку из Новосибирска, которую медсестра била по лицу и таскала за волосы, выпишут из детской туберкулезной больницы предварительно в феврале, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра находилась в палате с трехлетней девочкой. Ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. Медсестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня и ударила ребенка по лицу. Днем 4 ноября подозреваемая, наблюдая за тем, как девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, схватила ее за волосы, подняла и с силой кинула на кровать.В ходе следствия и в суде подсудимая признала свою вину, принесла извинения и раскаялась в своем поступке. Мировой суд в Новосибирске приговорил ее к году исправительных работ.Ранее Минздрав Новосибирской области и руководство Новосибирской клинической туберкулезной больницы заявили, что приняли все возможные меры для исключения случаев жестокого обращения с детьми в больнице: увеличен штат нянь, введены должности воспитателей, устанавливаются видеокамеры.

https://ria.ru/20201228/otravlenie-1591302141.html

новосибирск

новосибирская область

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анна кузнецова, новосибирск, новосибирская область, происшествия