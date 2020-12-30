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Власти рассказали о здоровье девочки, которую медсестра таскала за волосы
Власти рассказали о здоровье девочки, которую медсестра таскала за волосы
Девочку из Новосибирска, которую медсестра била по лицу и таскала за волосы, выпишут из детской туберкулезной больницы предварительно в феврале, заявила... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:12
2020-12-30T12:12
анна кузнецова
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Девочку из Новосибирска, которую медсестра била по лицу и таскала за волосы, выпишут из детской туберкулезной больницы предварительно в феврале, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра находилась в палате с трехлетней девочкой. Ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. Медсестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня и ударила ребенка по лицу. Днем 4 ноября подозреваемая, наблюдая за тем, как девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, схватила ее за волосы, подняла и с силой кинула на кровать.В ходе следствия и в суде подсудимая признала свою вину, принесла извинения и раскаялась в своем поступке. Мировой суд в Новосибирске приговорил ее к году исправительных работ.Ранее Минздрав Новосибирской области и руководство Новосибирской клинической туберкулезной больницы заявили, что приняли все возможные меры для исключения случаев жестокого обращения с детьми в больнице: увеличен штат нянь, введены должности воспитателей, устанавливаются видеокамеры.
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новосибирск
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анна кузнецова, новосибирск, новосибирская область, происшествия

Власти рассказали о здоровье девочки, которую медсестра таскала за волосы

12:12 30.12.2020
 
Пустая палата в туберкулезной больнице Новосибирска, где медсестра таскала ребенка за волосы
Пустая палата в туберкулезной больнице Новосибирска, где медсестра таскала ребенка за волосы - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Девочку из Новосибирска, которую медсестра била по лицу и таскала за волосы, выпишут из детской туберкулезной больницы предварительно в феврале, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"Хорошие новости из Новосибирска. Девочку, с которой жестоко обращались в туберкулёзной больнице, теперь регулярно навещает мама, приносит передачи для дочери. Выписать девочку, по предварительным данным, должны в феврале следующего года", - написала Кузнецова в Instagram.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 21:00
В Пензе трехлетний ребенок погиб от отравления угарным газом
По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра находилась в палате с трехлетней девочкой. Ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. Медсестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня и ударила ребенка по лицу. Днем 4 ноября подозреваемая, наблюдая за тем, как девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, схватила ее за волосы, подняла и с силой кинула на кровать.
В ходе следствия и в суде подсудимая признала свою вину, принесла извинения и раскаялась в своем поступке. Мировой суд в Новосибирске приговорил ее к году исправительных работ.
Ранее Минздрав Новосибирской области и руководство Новосибирской клинической туберкулезной больницы заявили, что приняли все возможные меры для исключения случаев жестокого обращения с детьми в больнице: увеличен штат нянь, введены должности воспитателей, устанавливаются видеокамеры.
 
Анна КузнецоваНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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