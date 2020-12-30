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Путин обсудил с Токаевым борьбу с коронавирусом
Путин обсудил с Токаевым борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры уделили особое внимание наращиванию... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:23
2020-12-30T12:23
2020-12-30T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
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владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры уделили особое внимание наращиванию совместных усилий по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля."Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего Нового года. Выражено удовлетворение развитием отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана. Обсуждены некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в частности, организации производства на территории Казахстана российских вакцин", - говорится в сообщении.В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что стороны отметили позитивную динамику развития казахстанско-российских отношений по всему спектру двусторонней повестки в духе стратегического партнерства и союзничества."Подтверждена твердая приверженность Казахстана и России дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по преодолению последствий COVID-19, а также координации по линии многосторонних структур", - отмечается в сообщении.Согласно пресс-релизу, Владимир Путин попросил передать новогодние поздравления и пожелания братскому народу Казахстана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, коронавирусы, владимир путин, казахстан, в мире
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
, лидеры уделили особое внимание наращиванию совместных усилий по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего Нового года. Выражено удовлетворение развитием отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана. Обсуждены некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в частности, организации производства на территории Казахстана российских вакцин", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что стороны отметили позитивную динамику развития казахстанско-российских отношений по всему спектру двусторонней повестки в духе стратегического партнерства и союзничества.
"Подтверждена твердая приверженность Казахстана и России дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по преодолению последствий COVID-19, а также координации по линии многосторонних структур", - отмечается в сообщении.
Согласно пресс-релизу, Владимир Путин попросил передать новогодние поздравления и пожелания братскому народу Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.