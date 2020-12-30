https://ria.ru/20201230/puteshestvie-1591369124.html

Путешествие из Петербурга в Москву на майские праздники станет интереснее

Путешествие из Петербурга в Москву на майские праздники станет интереснее

Из Москвы до культурной столицы можно домчать за считаные часы, что сделало путешествие максимально комфортным. Но теперь появилась возможность провести время... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T08:00

2020-12-30T08:00

2020-12-30T08:10

хорошие новости

хорошие новости

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новгородская область

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Из Москвы до культурной столицы можно домчать за считаные часы, что сделало путешествие максимально комфортным. Но теперь появилась возможность провести время еще и с пользой: власти Тверской области создали туристический маршрут "Государева дорога", чтобы путешественники получили новые впечатления, отдохнули, купили сувениры и захотели вернуться . На днях проект получил статус межрегионального брендового маршрута, что выведет его на совершенно новый уровень."Проект "Государева дорога" с присвоением нового статуса вышел на федеральный уровень, теперь его развитием и продвижением будут заниматься не только регионы, но и эксперты Федерального агентства по туризму. Кроме того, "Государева дорога" рассматривается как один из самых перспективных национальных туристских маршрутов и претендует на включение в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", а регионы смогут получить поддержку в реализации проекта от Ростуризма", — рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства Тверской области.Власти уверены, что со временем проект может стать таким же популярным, как Золотое кольцо. И к 2025 году туристический поток на маршруте может вырасти до 1 млн человек. По словам специалистов пресс-службы, новый статус позволит привлечь дополнительное финансирование, продвигать проект на федеральном уровне, участвовать в международных выставках, улучшить инфраструктуру и, возможно, добавить новые объекты.Программа мероприятий "Государевой дороги" рассчитана на шесть дней, в течение которых путешественники посетят парково-усадебный ансамбль "Середниково", путевой дворец в г. Солнечногорск, музей-заповедник А. А. Блока "Шахматово", Дом-музей П.И. Чайковского в Московской области.Далее Императорский дворец в Твери, музей золотного шитья в Торжке, а также музей А. С. Пушкина и музей "Дом пояса" и другие достопримечательности.В Новгородской области организаторы предлагают посмотреть Валдайский Иверский монастырь, Колокольный центр (г. Валдай), Крестецкий краеведческий музей, Новгородский кремль, Ярославово дворище, Исторический музей. В Ленинградской области – храм Петра и Павла в Любани, усадьбу "Марьино", Гатчинский дворцово-парковый комплекс, Большой Гатчинский дворец, Приоратский дворец и другие интересные места."За шесть дней можно переключиться с рабочих будней на необычное путешествие по старинным городкам, купить или сделать своими руками сувениры, насладиться вкусными блюдами. Одним словом, устроить себе маленькое эстетическое приключение. В дальнейшем будут разработаны программы на один, два и три дня", — рассказали в пресс-службе. Туристов будут размещать в классифицированных гостиницах, в тур включено сопровождение экскурсовода, дадут и время, чтобы успеть купить сувениры, сделанные местными мастерами. В октябре специалисты минтуризма Тверской области с коллегами из регионов – участников проекта и экспертами Ростуризма сами провели экспертный тур по маршруту, чтобы убедиться, что "Государева дорога" на всех участках обеспечивает одинаковый уровень услуг."Государева дорога" формирует интерес не к конкретной локации, а к целому туристическому направлению. Путешественник повторяет путь русских царей и известных писателей, узнаёт об особенностях их времяпрепровождения в дороге, отдыхает в стиле той эпохи", — сообщили в пресс-службе.В путешествие с уникальным наполнением "777 километров истории между двумя столицами" туристы смогут отправиться уже в мае.

https://ria.ru/20201227/turizm-1590762804.html

https://ria.ru/20201225/keshbeka-1590886291.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новгородская область