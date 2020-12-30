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Ростовские власти назвали видео с "заснувшим" чиновником провокацией
Ростовские власти назвали видео с "заснувшим" чиновником провокацией
Видео с заседания штаба по коронавирусу в Ростовской области, на котором один из участников закрыл глаза и слышен звук храпа, является провокацией, сообщил РИА... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:20
2020-12-30T12:20
2020-12-30T12:20
ростов
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Видео с заседания штаба по коронавирусу в Ростовской области, на котором один из участников закрыл глаза и слышен звук храпа, является провокацией, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Ранее в Telegram-канале Ростов №1 появилось видео с заседания оперативного штаба по коронавирусу, проходящего в режиме видеоконференции. На нем один из участников – начальник административной инспекции Ростовской области Николай Копичка – сидит с закрытыми глазами. Помимо голосов выступающих на видео слышен храп.
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ростов, ростовская область, происшествия