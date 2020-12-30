https://ria.ru/20201230/provokatsiya-1591545357.html

Ростовские власти назвали видео с "заснувшим" чиновником провокацией

Ростовские власти назвали видео с "заснувшим" чиновником провокацией

Видео с заседания штаба по коронавирусу в Ростовской области, на котором один из участников закрыл глаза и слышен звук храпа, является провокацией, сообщил РИА... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:20

2020-12-30T12:20

2020-12-30T12:20

ростов

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Видео с заседания штаба по коронавирусу в Ростовской области, на котором один из участников закрыл глаза и слышен звук храпа, является провокацией, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Ранее в Telegram-канале Ростов №1 появилось видео с заседания оперативного штаба по коронавирусу, проходящего в режиме видеоконференции. На нем один из участников – начальник административной инспекции Ростовской области Николай Копичка – сидит с закрытыми глазами. Помимо голосов выступающих на видео слышен храп.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов, ростовская область, происшествия