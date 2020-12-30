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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201230/protest-1591596421.html
Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
Советник по международным делам лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил, что проведение в РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:25
2020-12-30T15:25
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Советник по международным делам лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил, что проведение в республике Всебелорусского народного собрания может стать импульсом для активизации протестов.В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11-12 февраля 2021 года в Минске, выдвижение делегатов началось во вторник. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Ранее Лукашенко предложил сделать ВНС конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, а также повысить их роль. Оппозиция в текущих условиях не признает ВНС в качестве легитимного органа и диалоговой площадки.По его мнению, в крайнем случае в конце января - в феврале можно ожидать "новых массовых центральных маршей (протеста – ред.), но каждый день все это время будут каждый день происходить небольшие акции, организованные дворами, инициативами, бастующими рабочими". Советник отметил, что следующие такие акции могут состояться в Новый год.Вместе с тем Вячорка отметил, что спрогнозировать новую волную протестов практически невозможно, но можно говорить, что она будет в результате какого-то политического действия, заявления или происшествия. "Тогда люди мобилизуются, поднимаются… Мы должны быть готовы, что в любой день, в любую минуту это может произойти. Люди выходят на улицу под влиянием эмоций, разных факторов. Это может быть резкое обеднение, падение курса (нацвалюты - ред.) к доллару… В ближайшие шесть месяцев нет никакого шанса, что это (протесты - ред.) остановится и не возобновится", - считает советник экс-кандидата. По его мнению, они могут возобновляться в разных формах и в Минске, и в регионах страны.Вячорка также заявил, что оппозиция по-прежнему считает правильной именно форму мирного протеста.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз&nbsp; Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Против ряда представителей оппозиции возбуждены дела о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, финансировании деятельности экстремистского формирования, заговоре с целью захвата власти.
https://ria.ru/20201230/tikhanovskaya-1591573948.html
https://ria.ru/20201230/lukashenko-1591538492.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты

15:25 30.12.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Советник по международным делам лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил, что проведение в республике Всебелорусского народного собрания может стать импульсом для активизации протестов.
В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11-12 февраля 2021 года в Минске, выдвижение делегатов началось во вторник. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Ранее Лукашенко предложил сделать ВНС конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, а также повысить их роль. Оппозиция в текущих условиях не признает ВНС в качестве легитимного органа и диалоговой площадки.
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"Из ближайших событий - это всебелорусское собрание. Будет ли это причиной для уличных протестов? На мой взгляд, скорее всего, да. Но будем смотреть по настроению людей, потому что протесты не организуются в Вильнюсе или в Варшаве (куда выехали ряд представителей оппозиции после выборов - ред.), они идут снизу. Наша задача - их поддерживать, подпитывать, воодушевлять и защищать", - сказал Вячорка на пресс-конференции в режиме онлайн в среду.

По его мнению, в крайнем случае в конце января - в феврале можно ожидать "новых массовых центральных маршей (протеста – ред.), но каждый день все это время будут каждый день происходить небольшие акции, организованные дворами, инициативами, бастующими рабочими". Советник отметил, что следующие такие акции могут состояться в Новый год.
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Вместе с тем Вячорка отметил, что спрогнозировать новую волную протестов практически невозможно, но можно говорить, что она будет в результате какого-то политического действия, заявления или происшествия. "Тогда люди мобилизуются, поднимаются… Мы должны быть готовы, что в любой день, в любую минуту это может произойти. Люди выходят на улицу под влиянием эмоций, разных факторов. Это может быть резкое обеднение, падение курса (нацвалюты - ред.) к доллару… В ближайшие шесть месяцев нет никакого шанса, что это (протесты - ред.) остановится и не возобновится", - считает советник экс-кандидата. По его мнению, они могут возобновляться в разных формах и в Минске, и в регионах страны.
Вячорка также заявил, что оппозиция по-прежнему считает правильной именно форму мирного протеста.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз  Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. Против ряда представителей оппозиции возбуждены дела о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, финансировании деятельности экстремистского формирования, заговоре с целью захвата власти.
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