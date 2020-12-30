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Путин подписал закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Путин подписал закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, соответствующий документ... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:55
2020-12-30T14:03
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.Пропаганда наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, - от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Кроме того, закон ужесточает ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства: за такое правонарушение им будет грозить штраф от 4 до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток.Владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, будут нести более строгую ответственность. В этой связи за неисполнением операторами связи действий по блокировке таких ресурсов предлагается штраф для должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей, за повторное аналогичное нарушение в течение года - для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 до 800 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201230/putin-1591573606.html
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владимир путин, политика

Путин подписал закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

13:55 30.12.2020 (обновлено: 14:03 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
Пропаганда наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, - от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, закон ужесточает ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства: за такое правонарушение им будет грозить штраф от 4 до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток.
Владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, будут нести более строгую ответственность. В этой связи за неисполнением операторами связи действий по блокировке таких ресурсов предлагается штраф для должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей, за повторное аналогичное нарушение в течение года - для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 до 800 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
13:58
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