https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html

Год робких надежд. Чего ждать от экономики в 2021 году

Год робких надежд. Чего ждать от экономики в 2021 году

Произошедшие в 2020 году события изменили многие планы, поэтому в будущее человечество заглядывает даже не с ожиданиями, а, скорее, с осторожными надеждами. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:35

2020-12-30T10:35

2020-12-30T10:35

новый год—2021

россия

дмитрий чернышенко

северный поток — 2

новый год

михаил мишустин

антон силуанов

urals

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Произошедшие в 2020 году события изменили многие планы, поэтому в будущее человечество заглядывает даже не с ожиданиями, а, скорее, с осторожными надеждами.Весь мир надеется на завершение пандемии и восстановление экономического роста. Россияне надеются на повышение доходов и уровня жизни каждой семьи. А российский бизнес - на снижение инфляции и ставок внутри страны, а также рост цен на основные ресурсы за ее пределами, на благополучное завершение старых и начало новых инвестпроектов и на то, что компании смогут остаться на плаву, расплатившись со всеми обязательствами.Время собирать камниПоддержка отечественной экономики со стороны властей в 2020 году была беспрецедентной: из бюджета на эти цели направили около 9% ВВП, а Россия вошла в пятерку стран-лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфину пришлось занять рекордный объем денег на рыке, в результате госдолг вырос до 20% ВВП – предельного, по мнению экономистов уровня, при котором можно сохранить стабильность финансовой системы.Наращивать долги такими темпами дальше Россия себе позволить уже не может. В следующем году власти продолжат поддержку экономики, но в значительно меньших объемах: планируется выделить на эти цели около 1% ВВП. Соцгарантии сохранятся, а вот бизнесу придется научиться жить и работать по правилам рынка.Бюджетную систему ждет консолидация: дефицит федерального бюджета сократится с ожидаемых в 2020 году 3,9% до 2,4% ВВП – в 2021 году, а уже в последующие годы Минфин планирует перейти к сбалансированному бюджету, с дефицитом около 1% ВВП. В 2021 году все еще будет действовать смягченное бюджетное правило – это позволит одновременно и пополнять, и тратить ФНБ, но в конце года Минфин "запечатает" кубышку.Внимание властей и основные траты из казны будут направлены на достижение заявленных президентом РФ национальных целей: улучшение демографии, развитие инфраструктуры, повышение доступности медицины, качественного образования и роста благосостояния граждан. Мы сможем оценить, как правительство премьера Михаила Мишустина справляется с задачами, ради которых год назад был сформирован новый кабинет министров, и сможет ли он дать "второе дыхание" нацпроектам.Год постковидного ростаНаступающий 2021 год должен стать периодом оздоровления российской экономики после кризисного 2020 года. Если верить официальному прогнозу Минэкономразвития, то спад ВВП в коронавирусном 2020 году около 4% сменится ростом на 3%. К устойчивому восстановлению экономика вернется уже весной. Конечно, если удастся нормализовать ситуацию с пандемией COVID-19, делают оговорку власти.Несмотря на резкое ускорение инфляции в конце 2020 года, в новом году рост цен в России не выйдет за пределы 4%, уверены в ЦБ. Хотя регулятор и признает, что краткосрочные проинфляционные факторы в последнее время усилились.Реальные располагаемые доходы, как ожидает Минэкономразвития, покажут небывалый за последние годы рост - на 3%. Кажется, что это очередной повод для оптимизма, но это вновь лишь компенсация после того, как доходы россиян в 2020 году упадут на сопоставимые 3%.Рост экономики выше 3% (а вместе с этим и уровня жизни граждан) - одна из национальных целей, объявленных президентом и правительством, и, если в 2021 году она достигается за счет низкой базы 2020 года, то планы обеспечить темпы роста ВВП не ниже среднемировых называют амбициозными даже в кабмине.Финансовый блок правительства видит потенциал для рывка в увеличении инвестиций, развитии малого и среднего бизнеса, а также расширении неэнергетического экспорта. Специальные стимулирующие программы по этим направлениям будут запущены в новом году.Углеводородные рискиГлавным риском для отечественной экономики в 2021 году, как и в предыдущие годы, остается внешняя конъюнктура, в первую очередь – ситуация на нефтяном рынке. Минэкономразвития заложило в свой официальный прогноз на 2021 год цену нефти Urals в 45,3 доллара за баррель, исходя из этой цены рассчитан и бюджет.При этом власти признают, что спрос на "черное золото" в средне- и долгосрочной перспективе остается в рисковой зоне. И дело не только в коронавирусном локдауне. По мере оживления деловой активности в мире возвращается интерес к "зеленой энергетике" с постепенным отказом от использования углеводородов. Поэтому даже при самом благоприятном развитии событий в России считают маловероятным сохранение цен на уровне 50 долларов за баррель и выше.Вместе с тем, глава Минфина Антон Силуанов признавал, что основную угрозу для нашей экономики несут не цены, а падение объемов добычи нефти в случае, если потребуются новые ограничения со стороны ОПЕК+.Пока особых причин для этого нет: уже сейчас компании выходят на увеличение добычи и экспорта. Но также казалось и в начале прошлого года – тогда недооценка рисков дорого обошлась рынку.Надежда на потокНаибольшие ожидания в российском ТЭКе по-прежнему связаны с завершением строительства газопровода в Европу "Северный поток 2". Если 2019 год был посвящен получению разрешений от европейских регуляторов, то 2020-й прошел в попытках обойти американские санкции против проекта. К концу года недостроенными остаются финальные полторы сотни километров трубопровода.США ввели санкции в конце 2019 года, из-за чего швейцарский трубоукладчик Allseas сразу остановил работы. Нужно было найти ему замену среди российских судов, и первым кандидатом был назван трубоукладчик "Академик Черский". В течение всего 2020 года мир с интересом следил за его кругосветным путешествием: в феврале он покинул порт Находки, затем обогнул Африку, но к месту строительства "Северного потока 2" так и не дошел. Спустя 83 дня судно прибыло в Калининград, а после этого в течение года периодически курсировало между Калининградом и немецким Мукраном, где хранятся трубы для газопровода.В декабре укладка все же была возобновлена, но с помощью другого судна - якорной баржи "Фортуна", которая ждала своего часа в портах Германии. А работы начались не с датского участка, где осталось достроить еще около 160 километров, а с другого незавершенного 2,6-километрового отрезка в немецких водах.Укладка в водах Дании может продолжиться уже 15 января – планируется, что этим тоже займется "Фортуна" в сопровождении судов-снабженцев "Балтийский исследователь" и "Мурман". По мнению экспертов, все юридические проблемы вокруг "Северного потока 2", скорее всего, разрешены и теперь завершение строительства - вопрос нескольких месяцев. Но угроза санкций по-прежнему висит над проектом.Долг платежом красенПострадавшие от коронавируса компании в России в 2020 году получали рассрочки и отсрочки по налогам, льготные кредиты и субсидии – для тех, кто обязуется сохранить численность работников в кризис. А для должников из пострадавших отраслей был введен мораторий на возбуждение процедур банкротства. В 2021 году многим из них придется возвращать долги.Эксперты опасаются "цепной волны" банкротств в начале года. Правда, власти обещают держать руку на пульсе и в случае необходимости принимать гибкие меры поддержки. Так, мораторий на банкротство правительство продлило до 7 января – до этого времени предприятиям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитража.В новом году вырастет налоговая нагрузка на производителей удобрений и металлургов – НДПИ для них повышается в 3,5 раза. Нефтяники лишатся части налоговых льгот – Минфин обещает впредь предоставлять их только в обмен на новые масштабные инвестиции. А "любителей" уходить от уплаты налогов с помощью офшорных схем ждет пересмотр налоговых соглашений с самыми популярными юрисдикциями: в результате налог на дивиденды для них вырастет до 15%.Значимым событием для 280 тысяч малых и средних компаний и 1,8 миллиона индивидуальных предпринимателей станет прекращение специального налогового режима в виде налога на вмененный доход (ЕНВД). Впрочем, у предприятий было достаточно времени для выбора альтернативы: перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), стать индивидуальным предпринимателем, использующим патент, или зарегистрироваться в качестве самозанятого. Неопределившиеся "автоматом" перейдут на общую систему налогообложения, что чревато существенным увеличением нагрузки.Платить больше придется и гражданам – в основном это касается богатых россиян. С нового года вступает в силу повышенный в 15% налог на доходы сверх 5 миллионов рублей в год. Доходы ниже этой планки будут по-прежнему облагаться 13% НДФЛ, но список облагаемых налогов станет шире – в частности, в него войдут доходы по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей, а также цифровые финансовые активы, включая криптовалюты.Спасательный пузырь ипотекиМягкая денежно-кредитная политика ЦБ и в "доковидный" период позволила российским банкам снижать ставки по ипотеке, однако этого оказалось недостаточно для поддержания пострадавшей от коронавируса строительной отрасли. Поэтому в качестве антикризисной меры российские власти решили запустить льготную ипотеку на квартиры в новостройках со ставкой 6,5%.Программа сразу стала невероятно популярной у россиян – сейчас по ней выдается 90% всех кредитов на покупку жилья в новостройках, а доля первичного рынка в ипотечных портфелях банков постоянно растет. Окрыленные спехом, власти решили продлить программу до 1 июля 2021 года. Станет ли это решение "спасательным кругом" или "пузырём" для рынка недвижимости – покажет время.Первые опасения из-за перегрева ипотечного рынка появились уже через несколько месяцев после запуска программы, когда выдачи ипотеки пошли на рекорд, и ажиотажный спрос раскалил цены на квартиры. Позже о рисках возникновения пузыря заговорили и в Минфине, а уже в октябре на это обратил внимание Банк России.В ЦБ признавали, что явных признаков "пузыря" пока нет, но раздутый спрос может спровоцировать рост цен. Это нивелирует эффект от снижения ставок, в результате чего доступность жилья может упасть. Регулятор на этом фоне призвал правительство своевременно завершить программу льготной ипотеки: тогда спрос и предложение найдут баланс.Власти пока воздерживаются от обещаний по поводу дальнейшей судьбы программы, однако вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил продление ипотеки под 6,5% годовых и после 1 июля 2021 года. А глава Минфина намекал на готовящиеся решения для увеличения предложения жилья.Первым делом самолетыНадежды миллионов людей в 2021 году связаны с возобновлением полноценного авиасообщения между странами. В 2020 году международные авиаперевозки буквально рухнули: Россия на фоне пандемии с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением отдельных случаев.С августа Россия начала возобновлять авиасообщение с некоторыми странами. Но страны, куда можно улететь, можно буквально пересчитать по пальцам: это Турция, Танзания, Швейцария, Египет, ОАЭ, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Сербия, Южная Корея, Япония, Эфиопия, Куба, Сейшелы и Мальдивы. Ненадолго были возобновлены полеты в Великобританию, но их снова закрыли из-за угрозы новой мутации коронавируса.Авиакомпании и аэропорты получили господдержку, но надеются на допмеры в 2021 году. Росавиация уже пообещала разработать свои предложения, однако на что именно смогут претендовать компании отрасли – пока не известно.В 2020 году на поддержку авиаотрасли в связи с пандемией изначально было выделено 36,1 миллиарда рублей. В эту сумму вошли 23,4 миллиарда рублей субсидий авиакомпаниям на возмещение части расходов за потери из-за коронавируса, 10,9 миллиарда рублей субсидий аэропортам, 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов авиакомпаний за вывоз российских граждан из-за рубежа, 0,3 миллиарда рублей субсидий авиаперевозок в Калининград по спецтарифам. Впоследствии правительство снизило объем COVID-субсидий авиакомпаниям до 20,95 миллиарда рублей.Невыездной туризмБольше всех отмены локдауна и возобновления международных полетов ждет туристический сектор, правда особых надежд на возобновление выездного туризма в отрасли нет. По экспертной оценке, российский турбизнес за год суммарно потерял порядка 1,3 триллиона рублей или треть от ежегодного оборота. Удержать остальное помогли меры властей.Турпоток из России за рубеж рухнул в 2020 году на 77%, из-за рубежа – на 93%, а внутри страны он снизился на 30-40%. Поддержку отрасли оказал запуск правительственной программы туристического кешбэка, когда государство деньгами возвращало до 20% средств, которые граждане тратят на отдых в России.Первый этап акции прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря. На программу было выделено 15 миллиардов рублей, но из-за второй волны пандемии освоить удалось только 1,2 миллиарда рублей. Президент пообещал, что оставшиеся деньги власти перенесут на следующий год и постараются нарастить этот вид услуги.В 2021 году заработает еще одна мера, призванная поддержать въездной туризм: с 1 января Россия вводит электронные визы с 52 странами. Среди них - большинство стран Европы, ряд стран Ближнего Востока, Австралия, Индия, Индонезия, Иран, Китай, КНДР, Сингапур, Турция, Филиппины и Япония.Электронная виза должна будет оформляться через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не нужно приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов, а для детей до шести лет визу оформят бесплатно.Электронный визовый режим действует в РФ уже 3 года, но сейчас въехать по ним можно только в Дальневосточный федеральный округ, Калининградскую и Ленинградскую области, а перемещаться в другие регионы нельзя.IT-сектор ждет новой поддержкиНаименее пострадавшим, и даже местами выигравшим от пандемии сектором оказалась IT-отрасль, причем эти компании тоже получили господдержку, поскольку с развитием цифровой сферы напрямую связано будущее экономики.Российский IT-бизнес в 2021 году получил от государства целый пакет мер: это и бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, и существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда - снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6%.В сентябре глава Минцифры Максут Шадаев пообещал, что власти подготовят и второй пакет. А профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце декабря сообщил, что он уже находится на рассмотрении в правительстве.Чернышенко отмечал, что принятые ранее меры создали экономические стимулы для российского производства в IT-сфере, а новые меры еще усилят этот эффект. Чиновники не комментировали, о чем именно идет речь. По данным СМИ, готовящийся в правительстве проект включает 88 мер по 12 сегментам рынка.Финансовые рекордыПандемия в 2020 году, с одной стороны, обвалила биржи, но с другой стороны, стала причиной появления в России настоящего массового инвестора. Миллионы скучающих на удаленке россиян решили попытать счастья на фондовом рынке, а рухнувшие цены на все основные активы позволили им зайти туда на низком старте.Аналитики ожидают многообещающее начало нового года на бирже – в середине декабря 2020 года индекс Мосбиржи уже обновлял исторический максимум, поднявшись до 3318,39 пункта. Впрочем, похожая картина наблюдалась и год назад.Большие ожидания экспертов связаны с появлением на биржах новых эмитентов: 2020 год, несмотря на все сложности, ознаменовался сразу несколькими яркими IPO и SPO. А в 2021 году аналитики видят предпосылки для настоящего бума размещений практически из всех секторов: технологического, ритейла, добычи полезных ископаемых, а также производственного сектора. Наибольший интерес со стороны инверторов, конечно, вызывает IT-сектор.А вот для рубля рынок не ждет больших перемен: эксперты полагают, что курс доллара к рублю в среднем за 2021 год окажется немного ниже текущих уровней – около 72,7 рубля, а евро – около 86,55 рубля. При этом, как и в 2020 году, ожидаются довольно сильные курсовые колебания: от 66 до 82 рублей за доллар. Это будет зависеть от цен на нефть, геополитики, монетарной политики ЦБ, глобального движения капиталов, и конечно же, ситуации с коронавирусом.

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https://realty.ria.ru/20201229/sobytiya-1591227009.html

https://ria.ru/20201229/rabstvo--1591361942.html

https://ria.ru/20201229/voz-1591321146.html

https://ria.ru/20201216/itogi-1589446906.html

https://ria.ru/20201221/sovety-1590153596.html

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https://ria.ru/20201208/prognoz-1588171109.html

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россия, дмитрий чернышенко, северный поток — 2, новый год, михаил мишустин, антон силуанов, urals, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), центральный банк рф (цб рф), экономика