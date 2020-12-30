https://ria.ru/20201230/privivka-1591644486.html

Пожилой швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer

Пожилой швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer

Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T19:50

2020-12-30T19:50

2020-12-30T19:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

люцерн (кантон)

швейцария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269760_219:134:2966:1679_1920x0_80_0_0_c44377e5495fac7a3a6fe307c4212d21.jpg

ЦЮРИХ, 30 дек - РИА Новости. Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом.Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic).Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

люцерн (кантон)

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, люцерн (кантон), швейцария, в мире