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Пожилой швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer
Пожилой швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer
Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T19:50
2020-12-30T19:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
люцерн (кантон)
швейцария
в мире
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ЦЮРИХ, 30 дек - РИА Новости. Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом.Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic).Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, люцерн (кантон), швейцария, в мире

Пожилой швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer

19:50 30.12.2020 (обновлено: 19:53 30.12.2020)
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AP Photo / Ariel Schalit
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ЦЮРИХ, 30 дек - РИА Новости. Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом.
Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic).

"Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти", - говорится в сообщении Swissmedic.

Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Люцерн (кантон)ШвейцарияВ мире
 
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