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https://ria.ru/20201230/prazdniki-1586983749.html
Идеи праздника: в каких фильмах необычно встречали Новый год и Рождество
Идеи праздника: в каких фильмах необычно встречали Новый год и Рождество
Новый год и Рождество — не всегда традиционные посиделки с родственниками, подарки под елкой, обильное угощение и шампанское. Порой это незнакомые люди вокруг,... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:00
2020-12-30T08:11
счастье
любовь
фильмы
новый год
франция
лондон
чикаго
кира найтли
что посмотреть
маколей калкин
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Новый год и Рождество — не всегда традиционные посиделки с родственниками, подарки под елкой, обильное угощение и шампанское. Порой это незнакомые люди вокруг, погони, небылицы и странные происшествия. О том, в каких необычных местах встречали праздники герои фильмов и как можно повторить их приключения, — в материале РИА Новости.
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счастье, любовь, фильмы, новый год, франция, лондон, чикаго, кира найтли, что посмотреть , маколей калкин, кино и сериалы, знаменитости, джек блэк, джуд лоу, барбара брыльска, кейт уинслет, лиам нисон (уильям нисон), камерон диаз, хью грант, юрий яковлев, сандра буллок, риз уизерспун, билли боб торнтон, фото, николас кейдж

Идеи праздника: в каких фильмах необычно встречали Новый год и Рождество

08:00 30.12.2020 (обновлено: 08:11 30.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Новый год и Рождество — не всегда традиционные посиделки с родственниками, подарки под елкой, обильное угощение и шампанское. Порой это незнакомые люди вокруг, погони, небылицы и странные происшествия. О том, в каких необычных местах встречали праздники герои фильмов и как можно повторить их приключения, — в материале РИА Новости.
© Мосфильм (1975)

Наша классика жанра — "Ирония судьбы, или С легким паром!".

История о том, как перед Новым годом сходить в баню, очутиться в другом городе, поставить на уши новых знакомых и изменить свою жизнь. Сюжет в представлении не нуждается — фильм уже давно стал обязательным праздничным атрибутом. Как и герои: Женя (Андрей Мягков), Надя (Барбара Брыльска), Ипполит (Юрий Яковлев).

А раз финал известен, почему бы не последовать примеру киноперсонажей? Например, сходить в баню перед праздником. Ведь потом Женю ждали очень интересные встречи.

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
1 из 9

Наша классика жанра — "Ирония судьбы, или С легким паром!".

История о том, как перед Новым годом сходить в баню, очутиться в другом городе, поставить на уши новых знакомых и изменить свою жизнь. Сюжет в представлении не нуждается — фильм уже давно стал обязательным праздничным атрибутом. Как и герои: Женя (Андрей Мягков), Надя (Барбара Брыльска), Ипполит (Юрий Яковлев).

А раз финал известен, почему бы не последовать примеру киноперсонажей? Например, сходить в баню перед праздником. Ведь потом Женю ждали очень интересные встречи.

© Мосфильм (1975)
© Мосфильм (1956)

Нескучно встретили Новый год и герои другого культового фильма — "Карнавальная ночь".

Историю про тех, кто предпочитает не тихие праздники, а громкие вечеринки до упаду, очень просто повторить.

Надо подобрать музыку, достать винтажный сервиз и одеться по моде 50-х. Тем более что платья Леночки (Людмила Гурченко) в стиле new look — настоящая классика. Женственный силуэт, пышная юбка, можно для антуража добавить муфту: образ сразу станет сказочным, а атмосфера — волшебной.

Кадр из фильма Карнавальная ночь
2 из 9

Нескучно встретили Новый год и герои другого культового фильма — "Карнавальная ночь".

Историю про тех, кто предпочитает не тихие праздники, а громкие вечеринки до упаду, очень просто повторить.

Надо подобрать музыку, достать винтажный сервиз и одеться по моде 50-х. Тем более что платья Леночки (Людмила Гурченко) в стиле new look — настоящая классика. Женственный силуэт, пышная юбка, можно для антуража добавить муфту: образ сразу станет сказочным, а атмосфера — волшебной.

© Мосфильм (1956)
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)

Американская легенда — "Один дома" — воплощение нескучного Рождества.

Если хочется тишины, а не толп вокруг, но скучать не намерены, обратитесь к опыту Кевина (Маколей Калкин).

Он убедительно доказал: праздник дома не означает скуку.

Можно отправить родственников в какую-нибудь поездку. И почувствовать настоящую свободу — как ребенок, которого родители оставили одного дома.

Накупить сладостей, загрузить фильм на ноутбук и прочувствовать атмосферу чудес. Как вариант — выбрать "Один дома". И хотя приключения Кевина известны наизусть, смотреть все равно увлекательно.

Кадр из фильма Один дома
3 из 9

Американская легенда — "Один дома" — воплощение нескучного Рождества.

Если хочется тишины, а не толп вокруг, но скучать не намерены, обратитесь к опыту Кевина (Маколей Калкин).

Он убедительно доказал: праздник дома не означает скуку.

Можно отправить родственников в какую-нибудь поездку. И почувствовать настоящую свободу — как ребенок, которого родители оставили одного дома.

Накупить сладостей, загрузить фильм на ноутбук и прочувствовать атмосферу чудес. Как вариант — выбрать "Один дома". И хотя приключения Кевина известны наизусть, смотреть все равно увлекательно.

© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
© Columbia Pictures (2006)

Как начать все сначала в Новый год? Поменять дом, страну и кавалера, как в фильме "Отпуск по обмену".

Айрис (Кейт Уинслет) и Аманда (Кэмерон Диас) знакомятся на сайте по обмену жильем и договариваются провести праздники в домах друг друга. Одну ждет музыкант (Блэк Джек), другую — книжный издатель (Джуд Лоу).

В России подобные сервисы тоже существуют — приключение может получиться интересным. Но в пандемию лучше все же отнестись к этой идее с осторожностью.

Кадры из фильма Отпуск по обмену
4 из 9

Как начать все сначала в Новый год? Поменять дом, страну и кавалера, как в фильме "Отпуск по обмену".

Айрис (Кейт Уинслет) и Аманда (Кэмерон Диас) знакомятся на сайте по обмену жильем и договариваются провести праздники в домах друг друга. Одну ждет музыкант (Блэк Джек), другую — книжный издатель (Джуд Лоу).

В России подобные сервисы тоже существуют — приключение может получиться интересным. Но в пандемию лучше все же отнестись к этой идее с осторожностью.

© Columbia Pictures (2006)
© Universal Pictures (2003)

Еще одна классика — "Реальная любовь", о том, как счастье каждый может найти в любом месте, даже в суматошное предпраздничное время.

Фильм — сборник новелл о разных людях, от премьер-министра (Хью Грант) и стареющего рокера (Билл Найи) до обычного "офисного планктона" в рекламном агентстве.

Герои переживают, влюбляются, поют песни, признаются в чувствах и помогают друг другу.

Перед Новым годом принято отдавать долги, завершать дела и строить планы. Почему бы не придумать что-то доброе или неожиданное самому?

Никогда не поздно сделать пожертвование в благотворительный фонд, позвонить родственникам, разговор с которыми откладывали, или признаться кому-то в симпатии. После этого праздники наверняка станут ярче и интереснее.

Кадры из фильма Реальная любовь
5 из 9

Еще одна классика — "Реальная любовь", о том, как счастье каждый может найти в любом месте, даже в суматошное предпраздничное время.

Фильм — сборник новелл о разных людях, от премьер-министра (Хью Грант) и стареющего рокера (Билл Найи) до обычного "офисного планктона" в рекламном агентстве.

Герои переживают, влюбляются, поют песни, признаются в чувствах и помогают друг другу.

Перед Новым годом принято отдавать долги, завершать дела и строить планы. Почему бы не придумать что-то доброе или неожиданное самому?

Никогда не поздно сделать пожертвование в благотворительный фонд, позвонить родственникам, разговор с которыми откладывали, или признаться кому-то в симпатии. После этого праздники наверняка станут ярче и интереснее.

© Universal Pictures (2003)
© New Line Cinema (2008)

Герои картины "Четыре Рождества" Брэд (Винс Вон) и Кейт (Риз Уизерспун) встречали Рождество обычно вдали от дома и родственников. Но перед очередной поездкой им приходится поменять планы и праздновать с родителями — и аж целых четыре раза, вместе с их новыми семьями.

Довольно интересная идея: объехать близких с поздравлениями по очереди. Наверняка будет много курьезов, шуток и забавных ситуаций.

Кадр из фильма Четыре Рождества
6 из 9

Герои картины "Четыре Рождества" Брэд (Винс Вон) и Кейт (Риз Уизерспун) встречали Рождество обычно вдали от дома и родственников. Но перед очередной поездкой им приходится поменять планы и праздновать с родителями — и аж целых четыре раза, вместе с их новыми семьями.

Довольно интересная идея: объехать близких с поздравлениями по очереди. Наверняка будет много курьезов, шуток и забавных ситуаций.

© New Line Cinema (2008)
© Walt Disney Pictures (1998)

Новый год — еще и дороги, перелеты и путешествия в санях. Об этом знает герой фильма "Я буду дома к Рождеству".

Эгоистичный студент Джек (Джонатан Тейлор Томас) должен успеть домой к праздничному ужину, иначе не получит новый Porsche, который обещал отец. Но после вечеринки молодой человек оказывается в пустыне, без денег, в костюме Санта-Клауса.

Он изо всех сил пытается добраться до дома вовремя. Едет в машине с забавными старушками, участвует в забеге Санта-Клаусов, управляет санями и помогает исполнять желания первых встречных — делает все, лишь бы попасть к семье.

Довольно необычный, но доступный способ встретить праздник. Добираться куда-то издалека автостопом, на своих двоих и помогая по пути другим? После этого наверняка Рождество и Новый год станут восприниматься иначе.

Кадр из фильма Я буду дома к Рождеству
7 из 9

Новый год — еще и дороги, перелеты и путешествия в санях. Об этом знает герой фильма "Я буду дома к Рождеству".

Эгоистичный студент Джек (Джонатан Тейлор Томас) должен успеть домой к праздничному ужину, иначе не получит новый Porsche, который обещал отец. Но после вечеринки молодой человек оказывается в пустыне, без денег, в костюме Санта-Клауса.

Он изо всех сил пытается добраться до дома вовремя. Едет в машине с забавными старушками, участвует в забеге Санта-Клаусов, управляет санями и помогает исполнять желания первых встречных — делает все, лишь бы попасть к семье.

Довольно необычный, но доступный способ встретить праздник. Добираться куда-то издалека автостопом, на своих двоих и помогая по пути другим? После этого наверняка Рождество и Новый год станут восприниматься иначе.

© Walt Disney Pictures (1998)
© Universal Pictures (2000)

Вариация на тему "поменяться местами" на Рождество — фильм "Семьянин".

Джек (Николас Кейдж) — успешный бизнесмен и холостяк. В сочельник он поздно возвращается с работы и встречает странного парня (необычная аллюзия на Санту), который расспрашивает Джека о том, счастлив ли тот. После подозрительной дискуссии главный герой идет домой, а просыпается в совершенно другом месте.

Теперь у него дети, он женат на своей первой девушке Кейт (Теа Леони), которую оставил в погоне за карьерой, и торгует шинами в магазине.

Джек должен привыкнуть к новой роли и попытаться вернуться в свою прежнюю жизнь. А главное — понять, действительно ли он этого хочет?

Самостоятельно такое повторить вряд ли удастся. Но почему бы перед Новым годом не обзвонить давних друзей или знакомых, с которыми долгое время не общались?

Кадр из фильма Семьянин
8 из 9

Вариация на тему "поменяться местами" на Рождество — фильм "Семьянин".

Джек (Николас Кейдж) — успешный бизнесмен и холостяк. В сочельник он поздно возвращается с работы и встречает странного парня (необычная аллюзия на Санту), который расспрашивает Джека о том, счастлив ли тот. После подозрительной дискуссии главный герой идет домой, а просыпается в совершенно другом месте.

Теперь у него дети, он женат на своей первой девушке Кейт (Теа Леони), которую оставил в погоне за карьерой, и торгует шинами в магазине.

Джек должен привыкнуть к новой роли и попытаться вернуться в свою прежнюю жизнь. А главное — понять, действительно ли он этого хочет?

Самостоятельно такое повторить вряд ли удастся. Но почему бы перед Новым годом не обзвонить давних друзей или знакомых, с которыми долгое время не общались?

© Universal Pictures (2000)
© Hollywood Pictures (1995)

В праздники случаются не только чудеса, но и происшествия. Это знает героиня фильма "Пока ты спал".

Одинокая Люси (Сандра Буллок) работает в билетной кассе чикагской подземки и тайно влюблена в симпатичного пассажира Питера (Питер Галлахер), который каждый день мимо нее спешит на работу. Перед Рождеством на него нападают, он падает на рельсы, но Люси его спасает.

Героиня встречает праздники не так, как планировала. Пока она присматривает за Питером, родственники пострадавшего принимают Люси за его невесту.

Люси сначала привирает, но все закончится хеппи-эндом — недаром это один из лучших ромкомов Буллок.

Такое хорошо бы не повторять. Более приемлемые варианты — внимательнее смотреть по сторонам и предлагать помощь. Ну или набраться смелости и признаться кому-то в любви.

Кадр из фильма Пока ты спал
9 из 9

В праздники случаются не только чудеса, но и происшествия. Это знает героиня фильма "Пока ты спал".

Одинокая Люси (Сандра Буллок) работает в билетной кассе чикагской подземки и тайно влюблена в симпатичного пассажира Питера (Питер Галлахер), который каждый день мимо нее спешит на работу. Перед Рождеством на него нападают, он падает на рельсы, но Люси его спасает.

Героиня встречает праздники не так, как планировала. Пока она присматривает за Питером, родственники пострадавшего принимают Люси за его невесту.

Люси сначала привирает, но все закончится хеппи-эндом — недаром это один из лучших ромкомов Буллок.

Такое хорошо бы не повторять. Более приемлемые варианты — внимательнее смотреть по сторонам и предлагать помощь. Ну или набраться смелости и признаться кому-то в любви.

© Hollywood Pictures (1995)
 
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