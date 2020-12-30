Идеи праздника: в каких фильмах необычно встречали Новый год и Рождество

© Мосфильм (1975)

Наша классика жанра — "Ирония судьбы, или С легким паром!".

История о том, как перед Новым годом сходить в баню, очутиться в другом городе, поставить на уши новых знакомых и изменить свою жизнь. Сюжет в представлении не нуждается — фильм уже давно стал обязательным праздничным атрибутом. Как и герои: Женя (Андрей Мягков), Надя (Барбара Брыльска), Ипполит (Юрий Яковлев).

А раз финал известен, почему бы не последовать примеру киноперсонажей? Например, сходить в баню перед праздником. Ведь потом Женю ждали очень интересные встречи.