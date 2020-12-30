https://ria.ru/20201230/pozhar-1591527558.html
В Подмосковье завели дело после смерти двух детей при пожаре в жилом доме
В Подмосковье завели дело после смерти двух детей при пожаре в жилом доме
Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух детей при пожаре в доме в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:04
2020-12-30T11:04
2020-12-30T11:04
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух детей при пожаре в доме в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.По данным следствия, 29 декабря при тушении возгорания в жилом доме в СНТ Лучезарное села Троицкое были обнаружены тела двух детей 2015 и 2019 годов рождения. Их мать во время пожара выпрыгнула в окно. Затем женщина пыталась спасти детей, но в дом войти уже не смогла."В ходе осмотра специалистами установлен предположительный очаг возгорания – проем печной трубы в перекрытии первого и мансардного этажа. Основной версией произошедшего является неисправность печного оборудования", - добавила Врадий.
https://ria.ru/20201230/pozhar-1591501951.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия