https://ria.ru/20201230/pozhar-1591527558.html

В Подмосковье завели дело после смерти двух детей при пожаре в жилом доме

В Подмосковье завели дело после смерти двух детей при пожаре в жилом доме

Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух детей при пожаре в доме в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:04

2020-12-30T11:04

2020-12-30T11:04

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух детей при пожаре в доме в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.По данным следствия, 29 декабря при тушении возгорания в жилом доме в СНТ Лучезарное села Троицкое были обнаружены тела двух детей 2015 и 2019 годов рождения. Их мать во время пожара выпрыгнула в окно. Затем женщина пыталась спасти детей, но в дом войти уже не смогла."В ходе осмотра специалистами установлен предположительный очаг возгорания – проем печной трубы в перекрытии первого и мансардного этажа. Основной версией произошедшего является неисправность печного оборудования", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20201230/pozhar-1591501951.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия