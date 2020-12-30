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В Подмосковье завели дело после смерти двух детей при пожаре в жилом доме
В Подмосковье завели дело после смерти двух детей при пожаре в жилом доме
Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух детей при пожаре в доме в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:04
2020-12-30T11:04
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух детей при пожаре в доме в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.По данным следствия, 29 декабря при тушении возгорания в жилом доме в СНТ Лучезарное села Троицкое были обнаружены тела двух детей 2015 и 2019 годов рождения. Их мать во время пожара выпрыгнула в окно. Затем женщина пыталась спасти детей, но в дом войти уже не смогла."В ходе осмотра специалистами установлен предположительный очаг возгорания – проем печной трубы в перекрытии первого и мансардного этажа. Основной версией произошедшего является неисправность печного оборудования", - добавила Врадий.
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье завели дело после смерти двух детей при пожаре в жилом доме

11:04 30.12.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти двух детей при пожаре в доме в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
"Следственным отделом по г. Клин ГСУ СК России по Московской области по результатам проверки по факту смерти двух детей в результате пожара возбуждено уголовное дело (по ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - сказала она журналистам.
По данным следствия, 29 декабря при тушении возгорания в жилом доме в СНТ Лучезарное села Троицкое были обнаружены тела двух детей 2015 и 2019 годов рождения. Их мать во время пожара выпрыгнула в окно. Затем женщина пыталась спасти детей, но в дом войти уже не смогла.
"В ходе осмотра специалистами установлен предположительный очаг возгорания – проем печной трубы в перекрытии первого и мансардного этажа. Основной версией произошедшего является неисправность печного оборудования", - добавила Врадий.
Пожар в ресторане на улице Кирова в Люберцах - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
08:06
При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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