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При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
Один человек погиб при пожаре в трехэтажном здании ресторана в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:06
2020-12-30T08:06
2020-12-30T08:06
люберцы
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в трехэтажном здании ресторана в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Пожар в здании ресторана начался накануне вечером, из стоящего рядом жилого дома были эвакуированы около 30 человек."Погиб один человек. В 18.16 пожар локализован на площади 700 квадратных метров, в 1.33 - ликвидирован", - рассказал собеседник агентства.
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Кадры горящего ресторана в Люберцах
Кадры горящего ресторана в Люберцах
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