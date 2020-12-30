Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/pozhar-1591501951.html
При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
Один человек погиб при пожаре в трехэтажном здании ресторана в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:06
2020-12-30T08:06
люберцы
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591439947_0:48:783:488_1920x0_80_0_0_05bc6fb54c3f92f2bb89441d9ae9a676.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в трехэтажном здании ресторана в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Пожар в здании ресторана начался накануне вечером, из стоящего рядом жилого дома были эвакуированы около 30 человек."Погиб один человек. В 18.16 пожар локализован на площади 700 квадратных метров, в 1.33 - ликвидирован", - рассказал собеседник агентства.
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры горящего ресторана в Люберцах
Кадры горящего ресторана в Люберцах
2020-12-30T08:06
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591439947_54:0:705:488_1920x0_80_0_0_ee004bc019f5a719498eae7317246d7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, люберцы, происшествия
При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в трехэтажном здании ресторана в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
2020-12-30T08:06
true
PT0M45S

При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек

08:06 30.12.2020
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в ресторане на улице Кирова в Люберцах
Пожар в ресторане на улице Кирова в Люберцах - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в трехэтажном здании ресторана в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Пожар в здании ресторана начался накануне вечером, из стоящего рядом жилого дома были эвакуированы около 30 человек.
"Погиб один человек. В 18.16 пожар локализован на площади 700 квадратных метров, в 1.33 - ликвидирован", - рассказал собеседник агентства.
 
ЛюберцыПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09В новых наушниках Apple AirPods Max найдена странная особенность
16:06Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами
16:04В России начали применять ИИ для выявления запрещенного контента в Сети
16:02Беглов оценил действующие ограничения по COVID-19 в Петербурге
15:59От коронавируса умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли
15:58Жириновский пояснил свой "список" вероятных преемников Путина
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Мосгорпарк объяснил рост расходов на новогоднее оформление парков
15:25Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
Лента новостейМолния