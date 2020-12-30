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При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек

При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек

Один человек погиб при пожаре в трехэтажном здании ресторана в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T08:06

2020-12-30T08:06

2020-12-30T08:06

люберцы

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в трехэтажном здании ресторана в подмосковных Люберцах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Пожар в здании ресторана начался накануне вечером, из стоящего рядом жилого дома были эвакуированы около 30 человек."Погиб один человек. В 18.16 пожар локализован на площади 700 квадратных метров, в 1.33 - ликвидирован", - рассказал собеседник агентства.

люберцы

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры горящего ресторана в Люберцах Кадры горящего ресторана в Люберцах 2020-12-30T08:06 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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