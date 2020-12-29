https://ria.ru/20201229/pozhar-1591431406.html
В Люберцах загорелся трехэтажный ресторан
В Люберцах загорелся трехэтажный ресторан
В подмосковных Люберцах загорелся трехэтажный ресторан, пожару присвоили второй номер сложности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:28
2020-12-29T17:28
2020-12-29T20:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
люберцы
происшествия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В подмосковных Люберцах загорелся трехэтажный ресторан, пожару присвоили второй номер сложности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."На улице Кирова происходит возгорание кровли ресторана", — заявил он.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, площадь возгорания составляет порядка 700 квадратных метров, персонал эвакуировали "до прибытия подразделений".Собеседник агентства уточнил, что сейчас борьбу с огнем ведут 69 человек и 22 единицы техники.Позднее в МЧС заявили, что открытое горение ликвидировали, пострадавших нет.
https://ria.ru/20201220/pozhar-1590136948.html
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Кадры горящего ресторана в Люберцах
Кадры горящего ресторана в Люберцах
2020-12-29T17:28
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), люберцы, происшествия