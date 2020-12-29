https://ria.ru/20201229/pozhar-1591431406.html

В Люберцах загорелся трехэтажный ресторан

В Люберцах загорелся трехэтажный ресторан

В подмосковных Люберцах загорелся трехэтажный ресторан, пожару присвоили второй номер сложности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T17:28

2020-12-29T17:28

2020-12-29T20:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

люберцы

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591447294_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_db099da0d897a1e1ccf93cf9eadce998.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В подмосковных Люберцах загорелся трехэтажный ресторан, пожару присвоили второй номер сложности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."На улице Кирова происходит возгорание кровли ресторана", — заявил он.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, площадь возгорания составляет порядка 700 квадратных метров, персонал эвакуировали "до прибытия подразделений".Собеседник агентства уточнил, что сейчас борьбу с огнем ведут 69 человек и 22 единицы техники.Позднее в МЧС заявили, что открытое горение ликвидировали, пострадавших нет.

https://ria.ru/20201220/pozhar-1590136948.html

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры горящего ресторана в Люберцах Кадры горящего ресторана в Люберцах 2020-12-29T17:28 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), люберцы, происшествия