Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201229/pozhar-1591431406.html
В Люберцах загорелся трехэтажный ресторан
В Люберцах загорелся трехэтажный ресторан
В подмосковных Люберцах загорелся трехэтажный ресторан, пожару присвоили второй номер сложности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T17:28
2020-12-29T20:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
люберцы
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591447294_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_db099da0d897a1e1ccf93cf9eadce998.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В подмосковных Люберцах загорелся трехэтажный ресторан, пожару присвоили второй номер сложности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."На улице Кирова происходит возгорание кровли ресторана", — заявил он.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, площадь возгорания составляет порядка 700 квадратных метров, персонал эвакуировали "до прибытия подразделений".Собеседник агентства уточнил, что сейчас борьбу с огнем ведут 69 человек и 22 единицы техники.Позднее в МЧС заявили, что открытое горение ликвидировали, пострадавших нет.
https://ria.ru/20201220/pozhar-1590136948.html
люберцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры горящего ресторана в Люберцах
Кадры горящего ресторана в Люберцах
2020-12-29T17:28
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591447294_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e62d2992433c7ecbe6e360311070b621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), люберцы, происшествия

В Люберцах загорелся трехэтажный ресторан

17:28 29.12.2020 (обновлено: 20:40 29.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В подмосковных Люберцах загорелся трехэтажный ресторан, пожару присвоили второй номер сложности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На улице Кирова происходит возгорание кровли ресторана", — заявил он.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, площадь возгорания составляет порядка 700 квадратных метров, персонал эвакуировали "до прибытия подразделений".
Собеседник агентства уточнил, что сейчас борьбу с огнем ведут 69 человек и 22 единицы техники.
Позднее в МЧС заявили, что открытое горение ликвидировали, пострадавших нет.
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания на складе на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 20:23
В Москве загорелся склад с лакокрасочными изделиями
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛюберцыПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Китай протестировал секционный ракетный двигатель твердого топлива
07:55Москвичам в среду пообещали облачную погоду без осадков
07:29Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года
07:26Эксперты: детское шампанское может спровоцировать алкоголизм и ожирение
07:19Экономисты советуют "держаться от доллара подальше"
07:13Россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году
07:10Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
07:06Голикова сравнила вакцины от коронавируса
07:04Источник: армия получила первые модернизированные вертолеты Ми-28НМ
06:59В Крыму сочли нецелесообразным введение курортного сбора в регионе
06:51Стивен Содерберг начал работу над "философским" сиквелом "Заражения"
06:50Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
06:45Вильфанд предупредил о морозах в Сибири в первые дни нового года
06:33Назван неожиданный симптом рака легких
06:22Милонов попросил Деда Мороза не дарить подарки "дедморозо-скептикам"
06:04Эксперт рассказал, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
05:56В Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров
05:54Медсестра из "красной зоны" расплакалась из-за умирающих пациентов
05:39Бразильская компания хочет провести клинические испытания "Спутника V"
05:36У россиянина Виктора Бута началось воспаление в американской тюрьме
Лента новостейМолния