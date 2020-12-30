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В Португалии закрыли приют для зверей, чтобы люди не делали живые подарки
В Португалии закрыли приют для зверей, чтобы люди не делали живые подарки
Власти города Порто (Португалия) закрыли главный городской приют для животных до 4 января, чтобы у жителей не было соблазна сделать близким сюрприз на... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T00:10
2020-12-30T00:10
туризм
подарки
новости - туризм
новый год
португалия
животные
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Власти города Порто (Португалия) закрыли главный городской приют для животных до 4 января, чтобы у жителей не было соблазна сделать близким сюрприз на праздники, подарив нового питомца, сообщает "ЕвроПульс". Как отмечают работники приюта, обычно в январе-феврале к ним поступает больше всего животных: люди возвращают подаренных собак и котов, которых они сами заводить не планировали. Между тем, для зверя такой отказ становится травмой даже если он поступает в "свой" приют всего через несколько недель, как покинул его.Вместо этого работники рекомендуют всем, кто хочет завести домашнего любимца, выбирать его уже в новом году, а праздники использовать, чтобы еще раз взвесить все "за" и "против".
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подарки, новости - туризм, новый год, португалия, животные

В Португалии закрыли приют для зверей, чтобы люди не делали живые подарки

00:10 30.12.2020
 
© Благотворительный фонд помощи животным "Собаки, которые любят"Собака в приюте
Собака в приюте - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Благотворительный фонд помощи животным "Собаки, которые любят"
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Власти города Порто (Португалия) закрыли главный городской приют для животных до 4 января, чтобы у жителей не было соблазна сделать близким сюрприз на праздники, подарив нового питомца, сообщает "ЕвроПульс".
Как отмечают работники приюта, обычно в январе-феврале к ним поступает больше всего животных: люди возвращают подаренных собак и котов, которых они сами заводить не планировали. Между тем, для зверя такой отказ становится травмой даже если он поступает в "свой" приют всего через несколько недель, как покинул его.
Вместо этого работники рекомендуют всем, кто хочет завести домашнего любимца, выбирать его уже в новом году, а праздники использовать, чтобы еще раз взвесить все "за" и "против".
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