https://ria.ru/20201230/pokhmele-1591499602.html

Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья

Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья

Россиянам за новогодним столом советуют обратить внимание на пищу, богатую белком, клетчаткой и жирными кислотами: такие продукты способны замедлить всасывание... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T07:10

2020-12-30T07:10

2020-12-30T07:10

новый год—2021

россия

новый год

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565344185_0:463:2048:1615_1920x0_80_0_0_bbaa6e26bfbb4925ebd211b9353a3640.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россиянам за новогодним столом советуют обратить внимание на пищу, богатую белком, клетчаткой и жирными кислотами: такие продукты способны замедлить всасывание спирта в кровь, рассказали РИА Новости в "СберЗдоровье" и "СберМаркете".Завтракать же после застолья лучше всего продуктами, которые богаты цинком, магнием, калием, витаминами группы В, аминокислотами и антиоксидантами, их можно найти в яичнице, протеиновом коктейле, банане и сухофруктах.Эксперты также подсчитали стоимость "здоровой" продуктовой корзины - для компании из 4-5 человек она обойдется в 5502 рубля. В оздоровительный набор входит рыба, разные виды мяса и круп, орехи и несколько килограммов фруктов и овощей. "Такого набора продуктов хватит, чтобы восстановиться после праздников и приготовить вкусные и здоровые блюда", - заключили аналитики из "СберМаркета".

https://ria.ru/20201229/pokhmele-1591436408.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новый год, общество