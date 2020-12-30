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Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
Эксперты рассказали, что есть в Новый год, чтобы избежать похмелья
Россиянам за новогодним столом советуют обратить внимание на пищу, богатую белком, клетчаткой и жирными кислотами: такие продукты способны замедлить всасывание... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T07:10
2020-12-30T07:10
2020-12-30T07:10
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россиянам за новогодним столом советуют обратить внимание на пищу, богатую белком, клетчаткой и жирными кислотами: такие продукты способны замедлить всасывание спирта в кровь, рассказали РИА Новости в "СберЗдоровье" и "СберМаркете".Завтракать же после застолья лучше всего продуктами, которые богаты цинком, магнием, калием, витаминами группы В, аминокислотами и антиоксидантами, их можно найти в яичнице, протеиновом коктейле, банане и сухофруктах.Эксперты также подсчитали стоимость "здоровой" продуктовой корзины - для компании из 4-5 человек она обойдется в 5502 рубля. В оздоровительный набор входит рыба, разные виды мяса и круп, орехи и несколько килограммов фруктов и овощей. "Такого набора продуктов хватит, чтобы восстановиться после праздников и приготовить вкусные и здоровые блюда", - заключили аналитики из "СберМаркета".
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россиянам
за новогодним столом советуют обратить внимание на пищу, богатую белком, клетчаткой и жирными кислотами: такие продукты способны замедлить всасывание спирта в кровь, рассказали РИА Новости в "СберЗдоровье" и "СберМаркете".
"Во время новогоднего застолья откажитесь от легких закусок и среди праздничных блюд выбирайте пищу, богатую жирными кислотами: жирную морскую рыбу, авокадо, зеленые овощи и орехи. Обратите внимание на мясо и яйца - они богаты белком, а также на цельнозерновые продукты, овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки. Эти продукты способны замедлить всасывание спирта в кровь, предотвратив развитие интоксикации", – сказала диетолог из "СберЗдоровья" Маргарита Макуха.
Завтракать же после застолья лучше всего продуктами, которые богаты цинком, магнием, калием, витаминами группы В, аминокислотами и антиоксидантами, их можно найти в яичнице, протеиновом коктейле, банане и сухофруктах.
Эксперты также подсчитали стоимость "здоровой" продуктовой корзины - для компании из 4-5 человек она обойдется в 5502 рубля. В оздоровительный набор входит рыба, разные виды мяса и круп, орехи и несколько килограммов фруктов и овощей. "Такого набора продуктов хватит, чтобы восстановиться после праздников и приготовить вкусные и здоровые блюда", - заключили аналитики из "СберМаркета".