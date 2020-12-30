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Путин одобрил штрафы за нарушения при выдаче ключа электронной подписи
Путин одобрил штрафы за нарушения при выдаче ключа электронной подписи
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение порядка выдачи или замены ключа простой электронной... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:44
2020-12-30T11:44
2020-12-30T11:44
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение порядка выдачи или замены ключа простой электронной подписи, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, нарушение оператором конфиденциальности ключа простой электронной подписи будет грозить штрафом для должностных лиц от 7 до 10 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч. Аналогичные штрафы будут грозить за невыполнение оператором требования об установлении личности заявителя при выдаче ключа простой электронной подписи, а также выдачу ключа без получения заявления о выдаче.За взимание оператором платы за создание, замену или выдачу ключа простой электронной подписи будет грозить штраф, для должностных лиц он составит от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 150 до 300 тысяч рублей.Также санкции будут грозить за создание, замену и выдачу ключа не уполномоченным на то лицом или истребование оператором сведений о заявителе, не являющихся обязательными для создания ключа, штраф для должностных лиц составит от 2 до 5 тысяч, для юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение порядка выдачи или замены ключа простой электронной подписи, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, нарушение оператором конфиденциальности ключа простой электронной подписи будет грозить штрафом для должностных лиц от 7 до 10 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч. Аналогичные штрафы будут грозить за невыполнение оператором требования об установлении личности заявителя при выдаче ключа простой электронной подписи, а также выдачу ключа без получения заявления о выдаче.
За взимание оператором платы за создание, замену или выдачу ключа простой электронной подписи будет грозить штраф, для должностных лиц он составит от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 150 до 300 тысяч рублей.
Также санкции будут грозить за создание, замену и выдачу ключа не уполномоченным на то лицом или истребование оператором сведений о заявителе, не являющихся обязательными для создания ключа, штраф для должностных лиц составит от 2 до 5 тысяч, для юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей.