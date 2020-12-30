https://ria.ru/20201230/podarok-1591610870.html

Президент Армении рассказал о подарке от Путина

Президент Армении рассказал о подарке от Путина

Армянский президент Армен Саркисян получил от российского лидера Владимира Путина сувенирные почтовые марки, посвященные известному советскому разведчику... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T16:33

2020-12-30T16:33

2020-12-30T16:41

армен саркисян

гоар вартанян

ссср

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Армянский президент Армен Саркисян получил от российского лидера Владимира Путина сувенирные почтовые марки, посвященные известному советскому разведчику Геворку Вартаняну, сообщили в среду в пресс-службе Саркисяна.Саркисян дружил с Вартаняном и его супругой - разведчицей Гоар Вартанян. Ранее в ходе открытия аудитории имени семьи разведчиков в Ереванском государственном лингвистическом университете имени Брюсова армянский лидер заявил, что долгие годы Гоар Вартанян была в Тегеране подругой его матери, а когда он сам в 1996 году был премьером Армении, много консультировался с Геворком Вартаняном о том, как усовершенствовать внешнюю разведку республики.Геворк Андреевич Вартанян (1924-2012) и Гоар Левоновна Вартанян (1926-2019) в 1943 году в составе спецгруппы принимали участие в операции, результаты которой помогли обеспечить безопасность Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" - Сталина, Рузвельта и Черчилля.В 1951 году супруги Вартанян были вывезены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов, действовавших под оперативными псевдонимами "Анри" и "Анита". В 1984 году Вартаняну было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении супруги-разведчики вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.

https://ria.ru/20200509/1571230036.html

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армен саркисян, гоар вартанян, ссср, армения, в мире