https://ria.ru/20201230/plazma-1591521166.html

В России заготовили 13,5 тысячи тонн антиковидной плазмы

В России заготовили 13,5 тысячи тонн антиковидной плазмы

Более 13 тысяч тонн антиковидной плазмы заготовлено в РФ, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:43

2020-12-30T10:43

2020-12-30T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

вероника скворцова

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 13 тысяч тонн антиковидной плазмы заготовлено в РФ, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова."86 станций переливания крови заготавливают антиковидную плазму. Мы заготовили 13,5 тысяч тонн", - рассказала Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Глава ФМБА также добавила, что в медорганизации в 2020 году поставлено в целом больше плазмы, чем в прошлом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/mutatsiya-1590488743.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, вероника скворцова