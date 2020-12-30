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В России заготовили 13,5 тысячи тонн антиковидной плазмы
В России заготовили 13,5 тысячи тонн антиковидной плазмы
Более 13 тысяч тонн антиковидной плазмы заготовлено в РФ, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T10:43
2020-12-30T10:43
2020-12-30T10:43
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михаил мишустин
вероника скворцова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 13 тысяч тонн антиковидной плазмы заготовлено в РФ, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова."86 станций переливания крови заготавливают антиковидную плазму. Мы заготовили 13,5 тысяч тонн", - рассказала Скворцова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Глава ФМБА также добавила, что в медорганизации в 2020 году поставлено в целом больше плазмы, чем в прошлом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, вероника скворцова