https://ria.ru/20201230/pirotekhnika-1591473527.html

Специалисты рассказали, как выбирать безопасную пиротехнику

Специалисты рассказали, как выбирать безопасную пиротехнику

В преддверии Нового года противопожарные службы Приморья напомнили жителям края о правилах безопасного использования пиротехники, сообщается на официальном... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T08:00

2020-12-30T08:00

2020-12-30T08:12

хорошие новости

хорошие новости

новый год

приморский край

пиротехника

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года противопожарные службы Приморья напомнили жителям края о правилах безопасного использования пиротехники, сообщается на официальном сайте правительства региона.По мнению специалистов, продажа пиротехнических изделий должна осуществляться в магазинах, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции и исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При покупке нужно обращать внимание на маркировку, которая должна содержать следующую обязательную информацию: наименование, место нахождения организации-изготовителя, предупреждение об опасности и стандарты изготовления, срок годности, а также инструкцию по использованию пиротехнических изделий. При отсутствии этих сведений покупатель можете быть уверен, что перед ним подделка.Чтобы обезопасить себя от покупки товара ненадлежащего качества, специалисты советуют требовать у продавцов сертификат соответствия.Противопожарные службы также напоминают, что пиротехнические изделия нельзя использовать лицам младшего возраста. Они также отмечают запрет на их использование на территориях взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопроводов).

https://ria.ru/20191230/1562583322.html

приморский край

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хорошие новости, новый год, приморский край, пиротехника