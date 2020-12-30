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https://ria.ru/20201230/pirotekhnika-1591473527.html
Специалисты рассказали, как выбирать безопасную пиротехнику
Специалисты рассказали, как выбирать безопасную пиротехнику
В преддверии Нового года противопожарные службы Приморья напомнили жителям края о правилах безопасного использования пиротехники, сообщается на официальном... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:00
2020-12-30T08:12
хорошие новости
хорошие новости
новый год
приморский край
пиротехника
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года противопожарные службы Приморья напомнили жителям края о правилах безопасного использования пиротехники, сообщается на официальном сайте правительства региона.По мнению специалистов, продажа пиротехнических изделий должна осуществляться в магазинах, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции и исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При покупке нужно обращать внимание на маркировку, которая должна содержать следующую обязательную информацию: наименование, место нахождения организации-изготовителя, предупреждение об опасности и стандарты изготовления, срок годности, а также инструкцию по использованию пиротехнических изделий. При отсутствии этих сведений покупатель можете быть уверен, что перед ним подделка.Чтобы обезопасить себя от покупки товара ненадлежащего качества, специалисты советуют требовать у продавцов сертификат соответствия.Противопожарные службы также напоминают, что пиротехнические изделия нельзя использовать лицам младшего возраста. Они также отмечают запрет на их использование на территориях взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопроводов).
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хорошие новости, новый год, приморский край, пиротехника

Специалисты рассказали, как выбирать безопасную пиротехнику

08:00 30.12.2020 (обновлено: 08:12 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБенгальские огни в руках людей, празднующих Новый год
Бенгальские огни в руках людей, празднующих Новый год - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года противопожарные службы Приморья напомнили жителям края о правилах безопасного использования пиротехники, сообщается на официальном сайте правительства региона.
По мнению специалистов, продажа пиротехнических изделий должна осуществляться в магазинах, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции и исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Безопасный Новый год: инструкция от МЧС - РИА Новости, 1920, 30.12.2019
30 декабря 2019, 08:00Хорошие новости
Безопасный Новый год: инструкция от МЧС
При покупке нужно обращать внимание на маркировку, которая должна содержать следующую обязательную информацию: наименование, место нахождения организации-изготовителя, предупреждение об опасности и стандарты изготовления, срок годности, а также инструкцию по использованию пиротехнических изделий. При отсутствии этих сведений покупатель можете быть уверен, что перед ним подделка.
Чтобы обезопасить себя от покупки товара ненадлежащего качества, специалисты советуют требовать у продавцов сертификат соответствия.

"Если же вы приобрели  товар, который не соответствует перечисленным критериям, то смело можете вернуть его продавцу, ссылаясь на закон РФ "О защите прав потребителей", – говорится в сообщении.

Противопожарные службы также напоминают, что пиротехнические изделия нельзя использовать лицам младшего возраста. Они также отмечают запрет на их использование на территориях взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопроводов).
 
Хорошие новостиХорошие новостиНовый годПриморский крайПиротехника
 
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