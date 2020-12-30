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В США медбрат заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer
В США медбрат заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer
Медбрат отделения реанимации в Калифорнии сдал положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки вакциной Pfizer, сообщает телеканал ABC... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:23
2020-12-30T11:23
2020-12-30T11:23
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Медбрат отделения реанимации в Калифорнии сдал положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки вакциной Pfizer, сообщает телеканал ABC 10News.Ранее 18 декабря 45-летний мужчина, работающий в отделениях интенсивной терапии двух местных больниц, сообщил в Facebook, что привился от COVID-19. Он заявил телеканалу, что после прививки ощущал боль в руке в течение дня, но других побочных эффектов не последовало.Через шесть дней в канун Рождества после работы с больными COVID-19 мужчина почувствовал себя плохо. У него появился озноб, боль в мышцах и суставах. После праздника он решил сдать анализ на коронавирус, который оказался положительным. В настоящее время его состояние улучшилось."Мы узнали в ходе клинических испытаний, что потребуется около 10-14 дней, чтобы начать вырабатывать защиту после получения вакцины", - заявил он.Рамерс сообщил, что знает о еще нескольких подобных случаях. История медбрата, по его словам, показывает, что даже с вакцинами пандемия не уйдет моментально.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калифорния, сша, в мире
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Медбрат отделения реанимации в Калифорнии
сдал положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки вакциной Pfizer, сообщает телеканал ABC 10News.
Ранее 18 декабря 45-летний мужчина, работающий в отделениях интенсивной терапии двух местных больниц, сообщил в Facebook, что привился от COVID-19. Он заявил телеканалу, что после прививки ощущал боль в руке в течение дня, но других побочных эффектов не последовало.
Через шесть дней в канун Рождества после работы с больными COVID-19 мужчина почувствовал себя плохо. У него появился озноб, боль в мышцах и суставах. После праздника он решил сдать анализ на коронавирус, который оказался положительным. В настоящее время его состояние улучшилось.
"В этом нет ничего неожиданного. Если просмотреть цифры, это как раз то, чего мы ожидаем, если кто-то подвергся воздействию", - заявил специалист по инфекционным заболеваниям сети медицинских центров в Сан-Диего Кристиан Рамерс. Он отметил, что, вероятно, медбрат заразился коронавирусом еще до вакцинации, хотя такое могло произойти и после.
"Мы узнали в ходе клинических испытаний, что потребуется около 10-14 дней, чтобы начать вырабатывать защиту после получения вакцины", - заявил он.
Рамерс сообщил, что знает о еще нескольких подобных случаях. История медбрата, по его словам, показывает, что даже с вакцинами пандемия не уйдет моментально.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф