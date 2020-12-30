https://ria.ru/20201230/pfizer-1591530798.html

В США медбрат заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer

В США медбрат заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer

Медбрат отделения реанимации в Калифорнии сдал положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки вакциной Pfizer, сообщает телеканал ABC... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:23

2020-12-30T11:23

2020-12-30T11:23

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Медбрат отделения реанимации в Калифорнии сдал положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки вакциной Pfizer, сообщает телеканал ABC 10News.Ранее 18 декабря 45-летний мужчина, работающий в отделениях интенсивной терапии двух местных больниц, сообщил в Facebook, что привился от COVID-19. Он заявил телеканалу, что после прививки ощущал боль в руке в течение дня, но других побочных эффектов не последовало.Через шесть дней в канун Рождества после работы с больными COVID-19 мужчина почувствовал себя плохо. У него появился озноб, боль в мышцах и суставах. После праздника он решил сдать анализ на коронавирус, который оказался положительным. В настоящее время его состояние улучшилось."Мы узнали в ходе клинических испытаний, что потребуется около 10-14 дней, чтобы начать вырабатывать защиту после получения вакцины", - заявил он.Рамерс сообщил, что знает о еще нескольких подобных случаях. История медбрата, по его словам, показывает, что даже с вакцинами пандемия не уйдет моментально.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201228/allergiya-1591310999.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/izrail-1591232948.html

калифорния

сша

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калифорния, сша, в мире