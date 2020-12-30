https://ria.ru/20201230/perelety-1591571128.html

Мишустин рассказал о субсидировании перелетов для жителей ДФО

Мишустин рассказал о субсидировании перелетов для жителей ДФО

Правительство готово выделить дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование для перелетов жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:50

2020-12-30T13:50

2020-12-30T14:06

дальний восток

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство готово выделить дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование для перелетов жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поддержал идею."Мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелеты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения, и в случае Вашего одобрения, мы готовы выделить дополнительно еще пять миллиардов рублей для субсидирования авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам", - сказал он.Мишустин уточнил, что их примерно 21, и это позволит перевезти на 450 тысяч пассажиров больше за год. "Это хорошие новости и хороший подарок для дальневосточников. Так что спасибо большое за оперативную реакцию на моё поручение", - отреагировал президент.

https://ria.ru/20201222/rosturizm-1590329655.html

дальний восток

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дальний восток, михаил мишустин, владимир путин, общество