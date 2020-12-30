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Мишустин рассказал о субсидировании перелетов для жителей ДФО
Мишустин рассказал о субсидировании перелетов для жителей ДФО
Правительство готово выделить дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование для перелетов жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:50
2020-12-30T14:06
дальний восток
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство готово выделить дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование для перелетов жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поддержал идею."Мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелеты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения, и в случае Вашего одобрения, мы готовы выделить дополнительно еще пять миллиардов рублей для субсидирования авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам", - сказал он.Мишустин уточнил, что их примерно 21, и это позволит перевезти на 450 тысяч пассажиров больше за год. "Это хорошие новости и хороший подарок для дальневосточников. Так что спасибо большое за оперативную реакцию на моё поручение", - отреагировал президент.
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дальний восток, михаил мишустин, владимир путин, общество

Мишустин рассказал о субсидировании перелетов для жителей ДФО

13:50 30.12.2020 (обновлено: 14:06 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство готово выделить дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование для перелетов жителей Дальнего Востока, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поддержал идею.
"Мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелеты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения, и в случае Вашего одобрения, мы готовы выделить дополнительно еще пять миллиардов рублей для субсидирования авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам", - сказал он.
Мишустин уточнил, что их примерно 21, и это позволит перевезти на 450 тысяч пассажиров больше за год.
"Это хорошие новости и хороший подарок для дальневосточников. Так что спасибо большое за оперативную реакцию на моё поручение", - отреагировал президент.
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Дальний ВостокМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
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