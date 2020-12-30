В Пензе уволили директора кладбища, где перевозили гроб на санках
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Директора МУП "Спецбюро", обслуживающего городские кладбища Пензы, уволили после видео с перевозкой гроба по заснеженной тропе на санках, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе мэрии.
Ранее в паблике "ЧП/Пенза" в Instagram опубликовали видео, на котором запечатлено, как трое мужчин в форме с надписью "МУП "Спецбюро" по заснеженной тропе толкают санки с красным гробом, а четвертый впереди через плечо несет крест, при этом голос за кадром поясняет, что процессия идет по центральной аллее Новозападного кладбища. Губернатор Иван Белозерцев, комментируя видео, потребовал уволить директора МУП "Спецбюро".
"Контракт с директором МУП "Спецбюро" расторгнут 29 декабря 2020 года. Исполнение обязанностей возложено на заместителя директора предприятия Александра Царева", - сказала собеседница агентства.
На сайте мэрии уточняется, что до последнего времени МУП "Спецбюро" возглавляла в статусе временно исполняющей обязанности директора Любовь Курамшина.
Глава администрации города Андрей Лузгин ранее пояснил журналистам, что сани иногда используются на кладбище в Пензе для перевозки гроба по заснеженным тропам между могилами, но это ненормально.