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Московские парки будут открыты в новогоднюю ночь
Московские парки будут открыты в новогоднюю ночь
Парки Москвы будут открыты для посетителей в новогоднюю ночь, но традиционных праздничных мероприятий не будет, катки в парках закроются в 22.00, сообщила... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:29
2020-12-30T14:29
новый год—2021
городское хозяйство москвы
мосгорпарк
москва
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Парки Москвы будут открыты для посетителей в новогоднюю ночь, но традиционных праздничных мероприятий не будет, катки в парках закроются в 22.00, сообщила журналистам заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова."В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией традиционные мероприятия и концертные программы в новогоднюю ночь на территории парков культуры и отдыха горда Москвы проводиться не будут. Сами парки будут открыты для посетителей, однако мы рекомендуем нашим гостям и жителям города остаться дома и провести этот праздник с семьей и близкими друзьями", - сказала Косинова.Она добавила, что 31 декабря все катки на территории парков культуры и отдыха Москвы завершат работу в 22.00. Первого января они начнут работу в соответствии с графиком первого сеанса, с 10.00.По ее словам, в этом году на катках действуют особые правила посещения. Традиционные кассы не работают, билеты можно будет приобрести только онлайн."Даже на бесплатные катки необходимо оформлять предварительную регистрацию, так называемый "нулевой билет". Если гость не озаботился билетом заранее, то на всех входах в парки города размещены информационные плакаты с QR-кодами. Перейдя по ссылке, можно оформить билет на каток", - отметила Косинова.Она также добавила, что на территории трех парков столицы в новогоднюю ночь будут запускать фейерверки."Что касается праздничных салютов, в этом году они пройдут на территории трех парков культуры и отдыха города Москвы, подведомственных департаменту культуры Москвы – на территории парка "Дружба", ландшафтного парка "Митино" и усадьбы "Измайлово", - добавила Косинова.
https://ria.ru/20201230/ulitsa-1591577321.html
https://ria.ru/20201225/katok-1590879612.html
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городское хозяйство москвы, мосгорпарк, москва, общество

Московские парки будут открыты в новогоднюю ночь

14:29 30.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Парки Москвы будут открыты для посетителей в новогоднюю ночь, но традиционных праздничных мероприятий не будет, катки в парках закроются в 22.00, сообщила журналистам заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова.
"В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией традиционные мероприятия и концертные программы в новогоднюю ночь на территории парков культуры и отдыха горда Москвы проводиться не будут. Сами парки будут открыты для посетителей, однако мы рекомендуем нашим гостям и жителям города остаться дома и провести этот праздник с семьей и близкими друзьями", - сказала Косинова.
Новогодняя иллюминация на Новой площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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В Москве в новогоднюю ночь ограничат движение на некоторых улицах
Она добавила, что 31 декабря все катки на территории парков культуры и отдыха Москвы завершат работу в 22.00. Первого января они начнут работу в соответствии с графиком первого сеанса, с 10.00.
По ее словам, в этом году на катках действуют особые правила посещения. Традиционные кассы не работают, билеты можно будет приобрести только онлайн.
"Даже на бесплатные катки необходимо оформлять предварительную регистрацию, так называемый "нулевой билет". Если гость не озаботился билетом заранее, то на всех входах в парки города размещены информационные плакаты с QR-кодами. Перейдя по ссылке, можно оформить билет на каток", - отметила Косинова.
Девушки на катке у фонтана Дружба народов на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 11:31Новый год—2021
Власти Москвы рассказали, как будут работать городские катки
Она также добавила, что на территории трех парков столицы в новогоднюю ночь будут запускать фейерверки.
"Что касается праздничных салютов, в этом году они пройдут на территории трех парков культуры и отдыха города Москвы, подведомственных департаменту культуры Москвы – на территории парка "Дружба", ландшафтного парка "Митино" и усадьбы "Измайлово", - добавила Косинова.
Праздничный фейерверк в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Стало известно, где в Москве запустят фейерверки в новогоднюю ночь
 
Новый год—2021Городское хозяйство МосквыМосгорпаркМоскваОбщество
 
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