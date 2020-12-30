https://ria.ru/20201230/park-1591580509.html
Московские парки будут открыты в новогоднюю ночь
Московские парки будут открыты в новогоднюю ночь
Парки Москвы будут открыты для посетителей в новогоднюю ночь, но традиционных праздничных мероприятий не будет, катки в парках закроются в 22.00, сообщила... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:29
2020-12-30T14:29
2020-12-30T14:29
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Парки Москвы будут открыты для посетителей в новогоднюю ночь, но традиционных праздничных мероприятий не будет, катки в парках закроются в 22.00, сообщила журналистам заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова."В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией традиционные мероприятия и концертные программы в новогоднюю ночь на территории парков культуры и отдыха горда Москвы проводиться не будут. Сами парки будут открыты для посетителей, однако мы рекомендуем нашим гостям и жителям города остаться дома и провести этот праздник с семьей и близкими друзьями", - сказала Косинова.Она добавила, что 31 декабря все катки на территории парков культуры и отдыха Москвы завершат работу в 22.00. Первого января они начнут работу в соответствии с графиком первого сеанса, с 10.00.По ее словам, в этом году на катках действуют особые правила посещения. Традиционные кассы не работают, билеты можно будет приобрести только онлайн."Даже на бесплатные катки необходимо оформлять предварительную регистрацию, так называемый "нулевой билет". Если гость не озаботился билетом заранее, то на всех входах в парки города размещены информационные плакаты с QR-кодами. Перейдя по ссылке, можно оформить билет на каток", - отметила Косинова.Она также добавила, что на территории трех парков столицы в новогоднюю ночь будут запускать фейерверки."Что касается праздничных салютов, в этом году они пройдут на территории трех парков культуры и отдыха города Москвы, подведомственных департаменту культуры Москвы – на территории парка "Дружба", ландшафтного парка "Митино" и усадьбы "Измайлово", - добавила Косинова.
https://ria.ru/20201230/ulitsa-1591577321.html
https://ria.ru/20201225/katok-1590879612.html
https://ria.ru/20201225/salyut-1590872116.html
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городское хозяйство москвы, мосгорпарк, москва, общество
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Парки Москвы
будут открыты для посетителей в новогоднюю ночь, но традиционных праздничных мероприятий не будет, катки в парках закроются в 22.00, сообщила журналистам заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка
Дарья Косинова.
"В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией традиционные мероприятия и концертные программы в новогоднюю ночь на территории парков культуры и отдыха горда Москвы проводиться не будут. Сами парки будут открыты для посетителей, однако мы рекомендуем нашим гостям и жителям города остаться дома и провести этот праздник с семьей и близкими друзьями", - сказала Косинова.
Она добавила, что 31 декабря все катки на территории парков культуры и отдыха Москвы завершат работу в 22.00. Первого января они начнут работу в соответствии с графиком первого сеанса, с 10.00.
По ее словам, в этом году на катках действуют особые правила посещения. Традиционные кассы не работают, билеты можно будет приобрести только онлайн.
"Даже на бесплатные катки необходимо оформлять предварительную регистрацию, так называемый "нулевой билет". Если гость не озаботился билетом заранее, то на всех входах в парки города размещены информационные плакаты с QR-кодами. Перейдя по ссылке, можно оформить билет на каток", - отметила Косинова.
Она также добавила, что на территории трех парков столицы в новогоднюю ночь будут запускать фейерверки.
"Что касается праздничных салютов, в этом году они пройдут на территории трех парков культуры и отдыха города Москвы, подведомственных департаменту культуры Москвы – на территории парка "Дружба", ландшафтного парка "Митино" и усадьбы "Измайлово", - добавила Косинова.