https://ria.ru/20201230/pandemiya-1591567772.html

Голикова рассказала о специфике протекания пандемии в России

Голикова рассказала о специфике протекания пандемии в России

Специфика пандемии в РФ отличается от других стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T13:39

2020-12-30T13:39

2020-12-30T13:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специфика пандемии в РФ отличается от других стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Специфика протекания пандемии в России, она очень отличается от того, что было в других странах. Смотрите: мы вступили в пандемию, по сути, в середине марта. Два с половиной месяца у нас было на то, чтобы подготовить систему здравоохранения, мы неоднократно об этом говорили", - рассказала Голикова в эфире "России 24".Когда в европейских странах уже фиксировались высокие показатели заболеваемости и смертности, в России, по словам вице-премьера, такого еще не было."Мы вступили в такой активный период, наверное, это апрель, май, середина июня", - добавила Голикова, уточнив, что это касается преимущественно Центрального федерального округа и западной части страны, тогда как регионы Восточной России были меньше подвержены весенней волне заболеваемости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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