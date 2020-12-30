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Голикова рассказала о специфике протекания пандемии в России
Голикова рассказала о специфике протекания пандемии в России
Специфика пандемии в РФ отличается от других стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:39
2020-12-30T13:39
2020-12-30T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специфика пандемии в РФ отличается от других стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Специфика протекания пандемии в России, она очень отличается от того, что было в других странах. Смотрите: мы вступили в пандемию, по сути, в середине марта. Два с половиной месяца у нас было на то, чтобы подготовить систему здравоохранения, мы неоднократно об этом говорили", - рассказала Голикова в эфире "России 24".Когда в европейских странах уже фиксировались высокие показатели заболеваемости и смертности, в России, по словам вице-премьера, такого еще не было."Мы вступили в такой активный период, наверное, это апрель, май, середина июня", - добавила Голикова, уточнив, что это касается преимущественно Центрального федерального округа и западной части страны, тогда как регионы Восточной России были меньше подвержены весенней волне заболеваемости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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