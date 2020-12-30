https://ria.ru/20201230/pandemiya-1591557905.html
Мурашко рассказал о "цифровой пандемии"
Мурашко рассказал о "цифровой пандемии"
Многие страны столкнулись с проблемой фейков о коронавирусе, "цифровой пандемией", РФ минимизировала эту проблему, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T13:08
2020-12-30T13:08
2020-12-30T13:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Многие страны столкнулись с проблемой фейков о коронавирусе, "цифровой пандемией", РФ минимизировала эту проблему, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Многие страны столкнулись с этой проблемой, ее называли не только пандемией COVID-19, но и цифровой пандемией. Это заблуждения, дезинформация и так далее. Это то, что удалось победить", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".По его мнению, в РФ получилось минимизировать эти проблемы."Мы знаем, как это происходило в ряде других стран. Мне кажется, у нас в стране это было сделано очень четко. Понятно, что какие-то факты вбросов дезинформации, разных мнений, заблуждений, они появлялись, но всегда можно было узнать, а что же истина", - подчеркнул Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579052788.html
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