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Московские врачи удалили у рожающей женщины опухоль вдвое больше ребенка
Московские врачи удалили у рожающей женщины опухоль вдвое больше ребенка
Акушеры-гинекологи больницы № 40 в Москве приняли роды, а затем сразу же удалили шестикилограммовую опухоль у молодой пациентки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:48
2020-12-30T12:48
2020-12-30T14:43
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общество
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Акушеры-гинекологи больницы № 40 в Москве приняли роды, а затем сразу же удалили шестикилограммовую опухоль у молодой пациентки, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что к врачам родильного дома городской клинической больницы № 40 на Таймырской улице обратилась молодая женщина. Роды ей предстояли первые, беременность развивалась нормально, однако вместе с ней развивалась и росла гигантская опухоль яичника, которую обнаружили на 32-й неделе беременности.Сообщается, что опухоль оказалась вдвое больше и тяжелее новорожденного: ее масса составила порядка шести килограммов. Гистологическое исследование позже показало, что это доброкачественное образование яичника. По окончании операции молодая мама была переведена в палату интенсивной терапии, где в течение суток проходила раннюю реабилитацию."Благодаря врачам на свет появился здоровый мальчик весом около трех килограммов. Ребенок не нуждается в специализированной помощи, ему нужен обыкновенный уход и внимание мамы", — дополняется в сообщении.
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москва, общество
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Акушеры-гинекологи больницы № 40 в Москве
приняли роды, а затем сразу же удалили шестикилограммовую опухоль у молодой пациентки, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Отмечается, что к врачам родильного дома городской клинической больницы № 40 на Таймырской улице обратилась молодая женщина. Роды ей предстояли первые, беременность развивалась нормально, однако вместе с ней развивалась и росла гигантская опухоль яичника, которую обнаружили на 32-й неделе беременности.
"Перед объединенной многопрофильной бригадой акушеров, онкологов, анестезиологов-реаниматологов стояла непростая задача — нужно было помочь родиться здоровому малышу и одновременно удалить образование огромных размеров и пораженные ткани. Единовременно с операцией кесарева сечения врачи удалили пораженный яичник вместе с опухолью и провели все диагностические мероприятия для исключения злокачественного образования", — говорится в сообщении.
Сообщается, что опухоль оказалась вдвое больше и тяжелее новорожденного: ее масса составила порядка шести килограммов. Гистологическое исследование позже показало, что это доброкачественное образование яичника. По окончании операции молодая мама была переведена в палату интенсивной терапии, где в течение суток проходила раннюю реабилитацию.
"Благодаря врачам на свет появился здоровый мальчик весом около трех килограммов. Ребенок не нуждается в специализированной помощи, ему нужен обыкновенный уход и внимание мамы", — дополняется в сообщении.