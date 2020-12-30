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Московские врачи удалили у рожающей женщины опухоль вдвое больше ребенка

Московские врачи удалили у рожающей женщины опухоль вдвое больше ребенка

Акушеры-гинекологи больницы № 40 в Москве приняли роды, а затем сразу же удалили шестикилограммовую опухоль у молодой пациентки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:48

2020-12-30T12:48

2020-12-30T14:43

москва

общество

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Акушеры-гинекологи больницы № 40 в Москве приняли роды, а затем сразу же удалили шестикилограммовую опухоль у молодой пациентки, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что к врачам родильного дома городской клинической больницы № 40 на Таймырской улице обратилась молодая женщина. Роды ей предстояли первые, беременность развивалась нормально, однако вместе с ней развивалась и росла гигантская опухоль яичника, которую обнаружили на 32-й неделе беременности.Сообщается, что опухоль оказалась вдвое больше и тяжелее новорожденного: ее масса составила порядка шести килограммов. Гистологическое исследование позже показало, что это доброкачественное образование яичника. По окончании операции молодая мама была переведена в палату интенсивной терапии, где в течение суток проходила раннюю реабилитацию."Благодаря врачам на свет появился здоровый мальчик весом около трех килограммов. Ребенок не нуждается в специализированной помощи, ему нужен обыкновенный уход и внимание мамы", — дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20201123/moneta-1585889110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество