https://ria.ru/20201230/opolzen-1591653863.html

В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек

В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек

Власти выясняют судьбу 12 человек, около 1,5 тысячи жителей селения в области Румерике недалеко от Осло эвакуированы, порядка 15 домов сметены после схода... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T21:40

2020-12-30T21:40

2020-12-30T21:40

осло

норвегия

гетеборг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575981484_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_15aac3006d88ed87be1176a9b259581e.jpg

МУРМАНСК, 30 дек – РИА Новости. Власти выясняют судьбу 12 человек, около 1,5 тысячи жителей селения в области Румерике недалеко от Осло эвакуированы, порядка 15 домов сметены после схода оползня, сообщила телерадиокомпания NRK.Мощный оползень из глинистого плавуна сошел в ночь на среду в области Румерике к северо-востоку от Осло. Под него попали несколько домов, жителей пришлось эвакуировать, однако судьба нескольких человек остается неизвестной.В среду днем на место ЧП приехала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая заверила, что всем, кто пострадал в результате этой природной катастрофы и остался без жилья, будет оказана помощь.Утром шла речь про 26 человек, местонахождение которых было неизвестно после оползня, однако к вечеру их число сократилось до 12 – это люди, которые проживали в домах, попавших под оползень.Сообщается, что поиски выживших ведутся с вертолета, поскольку находиться в зоне оползня пока опасно. Сходом ночного оползня трагедия не ограничилась, днем стало известно, что существует опасность схода новых потоков, еще несколько домов были снесены оползнем, однако жители их к этому моменту уже покинули.Сообщается, что на помощь норвежским спасателям выдвинулись шведские коллеги из Гётеборга – это специалисты, которые знакомы с данными видами ЧП.

осло

норвегия

гетеборг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осло, норвегия, гетеборг, в мире