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В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек
В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек
Власти выясняют судьбу 12 человек, около 1,5 тысячи жителей селения в области Румерике недалеко от Осло эвакуированы, порядка 15 домов сметены после схода... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T21:40
2020-12-30T21:40
осло
норвегия
гетеборг
в мире
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МУРМАНСК, 30 дек – РИА Новости. Власти выясняют судьбу 12 человек, около 1,5 тысячи жителей селения в области Румерике недалеко от Осло эвакуированы, порядка 15 домов сметены после схода оползня, сообщила телерадиокомпания NRK.Мощный оползень из глинистого плавуна сошел в ночь на среду в области Румерике к северо-востоку от Осло. Под него попали несколько домов, жителей пришлось эвакуировать, однако судьба нескольких человек остается неизвестной.В среду днем на место ЧП приехала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая заверила, что всем, кто пострадал в результате этой природной катастрофы и остался без жилья, будет оказана помощь.Утром шла речь про 26 человек, местонахождение которых было неизвестно после оползня, однако к вечеру их число сократилось до 12 – это люди, которые проживали в домах, попавших под оползень.Сообщается, что поиски выживших ведутся с вертолета, поскольку находиться в зоне оползня пока опасно. Сходом ночного оползня трагедия не ограничилась, днем стало известно, что существует опасность схода новых потоков, еще несколько домов были снесены оползнем, однако жители их к этому моменту уже покинули.Сообщается, что на помощь норвежским спасателям выдвинулись шведские коллеги из Гётеборга – это специалисты, которые знакомы с данными видами ЧП.
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осло, норвегия, гетеборг, в мире

В Норвегии при сходе оползня пропали 12 человек

21:40 30.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Осло
Прохожие на одной из улиц в Осло - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МУРМАНСК, 30 дек – РИА Новости. Власти выясняют судьбу 12 человек, около 1,5 тысячи жителей селения в области Румерике недалеко от Осло эвакуированы, порядка 15 домов сметены после схода оползня, сообщила телерадиокомпания NRK.
Мощный оползень из глинистого плавуна сошел в ночь на среду в области Румерике к северо-востоку от Осло. Под него попали несколько домов, жителей пришлось эвакуировать, однако судьба нескольких человек остается неизвестной.

"Несколько человек пострадали, о судьбе 12 ничего не известно после того, как огромный оползень сошел в центре Аски в Гердруме. Порядка 1,5 тысячи человек в округе были эвакуированы, полиция ищет выживших", - сообщает телекомпания.

В среду днем на место ЧП приехала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая заверила, что всем, кто пострадал в результате этой природной катастрофы и остался без жилья, будет оказана помощь.
Утром шла речь про 26 человек, местонахождение которых было неизвестно после оползня, однако к вечеру их число сократилось до 12 – это люди, которые проживали в домах, попавших под оползень.

"Мы ищем выживших, не погибших. Медицинские эксперты консультируют нас относительно температуры и того, насколько долго люди могут оставаться в живых в такой ситуации, и когда мы можем начинать искать погибших", - приводятся в сообщении слова представителя полиции Рогера Петтерсена.

Сообщается, что поиски выживших ведутся с вертолета, поскольку находиться в зоне оползня пока опасно. Сходом ночного оползня трагедия не ограничилась, днем стало известно, что существует опасность схода новых потоков, еще несколько домов были снесены оползнем, однако жители их к этому моменту уже покинули.
Сообщается, что на помощь норвежским спасателям выдвинулись шведские коллеги из Гётеборга – это специалисты, которые знакомы с данными видами ЧП.
 
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