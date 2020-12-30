https://ria.ru/20201230/onega-1591542397.html

В район крушения траулера "Онега" доставят подводного робота

В район крушения траулера "Онега" доставят подводного робота

Глубоководный подводный аппарат, способный работать на глубинах до 350 метров, прибудет в район крушения рыболовного траулера "Онега" в Баренцевом море вечером... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T12:08

2020-12-30T12:08

2020-12-30T12:08

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

мурманск

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глубоководный подводный аппарат, способный работать на глубинах до 350 метров, прибудет в район крушения рыболовного траулера "Онега" в Баренцевом море вечером в среду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело."В район ЧС для участия в поисковых работах направлен глубоководный подводный аппарат", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что подводный робот может работать на глубинах до 350 метров. К месту крушения "Онеги" его должен доставить из Мурманска морской спасательный буксир "Микула". Планируемое время прибытия в район поисковых работ – к 18:00 мск среды.Собеседник агентства напомнил, что затонувший траулер "Онега" находится на глубине около 130 метров.

https://ria.ru/20201230/onega-1591498813.html

баренцево море

мурманск

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мурманск, происшествия