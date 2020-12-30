https://ria.ru/20201230/onega-1591498813.html

Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море

Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море

Патрульные самолеты и рыболовные суда уже обследовали более 1,2 тысячи квадратных километров акватории Баренцева моря в районе предполагаемого затопления... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T06:50

2020-12-30T06:50

2020-12-30T06:50

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

россия

баренцево море

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Патрульные самолеты и рыболовные суда уже обследовали более 1,2 тысячи квадратных километров акватории Баренцева моря в районе предполагаемого затопления траулера "Онега", рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб.В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.По его словам, проводимый поиск пока не дал результатов. Судьба 17 членов экипажа траулера останется неизвестной.Всего к поисковым работам в зоне крушения привлечены 163 человека и пять единиц техники, в том числе три рыболовных судна. Прибытие в район поиска морского спасательного буксира "Микула", вышедшего из порта "Мурманск", ожидается к 18.00 мск среды.

https://ria.ru/20201228/aviatsiya-1591174338.html

россия

баренцево море

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, россия, баренцево море, происшествия