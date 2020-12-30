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Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море
Патрульные самолеты и рыболовные суда уже обследовали более 1,2 тысячи квадратных километров акватории Баренцева моря в районе предполагаемого затопления... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T06:50
2020-12-30T06:50
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
россия
баренцево море
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Патрульные самолеты и рыболовные суда уже обследовали более 1,2 тысячи квадратных километров акватории Баренцева моря в районе предполагаемого затопления траулера "Онега", рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб.В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.По его словам, проводимый поиск пока не дал результатов. Судьба 17 членов экипажа траулера останется неизвестной.Всего к поисковым работам в зоне крушения привлечены 163 человека и пять единиц техники, в том числе три рыболовных судна. Прибытие в район поиска морского спасательного буксира "Микула", вышедшего из порта "Мурманск", ожидается к 18.00 мск среды.
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, россия, баренцево море, происшествия

Спасатели рассказали о поисках членов экипажа "Онеги" в Баренцевом море

06:50 30.12.2020
 
© РИА Новости / Морспасслужба / Перейти в фотобанкСпасательные круги с затонувшего рыболовного судна "Онега", обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море
Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна Онега, обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Морспасслужба
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Патрульные самолеты и рыболовные суда уже обследовали более 1,2 тысячи квадратных километров акватории Баренцева моря в районе предполагаемого затопления траулера "Онега", рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
В понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Поиски 17 человек продолжаются. Возбуждено уголовное дело.
"По состоянию на 6.00 мск, самолетами Ан-74 и Ил-38 обследовано 650 квадратных километров акватории района поиска, еще 600 квадратных километров - рыболовными судами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, проводимый поиск пока не дал результатов. Судьба 17 членов экипажа траулера останется неизвестной.
Всего к поисковым работам в зоне крушения привлечены 163 человека и пять единиц техники, в том числе три рыболовных судна. Прибытие в район поиска морского спасательного буксира "Микула", вышедшего из порта "Мурманск", ожидается к 18.00 мск среды.
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 09:39
Спасатели пока не привлекают авиацию для поиска затонувшего судна "Онега"
 
Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореРоссияБаренцево мореПроисшествия
 
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