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Посольство России сообщило об осквернении Вечного огня в Белграде
Посольство России сообщило об осквернении Вечного огня в Белграде
Посольство России в Сербии сообщило об осквернении недавно открытого памятника воинам-освободителям "Вечный огонь" в Белграде и осудило инцидент. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T14:44
2020-12-30T15:16
в мире
белград (город)
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БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Посольство России в Сербии сообщило об осквернении недавно открытого памятника воинам-освободителям "Вечный огонь" в Белграде и осудило инцидент."Глубоко потрясены варварским осквернением Вечного огня у мемориала "Освободителям Белграда". Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер. Не исключаем, что совершившие это трусливое преступление маргиналы-отщепенцы действовали по указке извне", - заявило диппредставительство в среду.В посольстве уверены, что совместными усилиями памятник будет в ближайшее время полностью восстановлен.В ночь на среду неизвестные залили Вечный огонь краской и оставили грязные емкости от нее с оскорбительными надписями на монументе.Президент Сербии Александр Вучич 15 декабря участвовал в церемонии зажжения Вечного огня в мемориале "Освободителям Белграда" вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лампада с огнем была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. На памятнике в Белграде надпись на сербском: "Никто не забыт, ничто не забыто".Памятник "Вечный огонь" находится в центральной части мемориала "Освободителям Белграда". Автор монумента – российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии посольства РФ, Россотрудничества, городских властей Белграда. Среди инициаторов установки - компании "Газстройпром" и "Србиягаз", поддержку инициативе также оказал фонд "Бессмертный полк" из Белграда.Сербия 20 октября отметила 76-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
https://ria.ru/20201227/shtraf-1591113702.html
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в мире, белград (город)

Посольство России сообщило об осквернении Вечного огня в Белграде

14:44 30.12.2020 (обновлено: 15:16 30.12.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЦеремония зажжения Вечного огня на Кладбище освободителей в Белграде, Сербия
Церемония зажжения Вечного огня на Кладбище освободителей в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : МИД России
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БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Посольство России в Сербии сообщило об осквернении недавно открытого памятника воинам-освободителям "Вечный огонь" в Белграде и осудило инцидент.
"Глубоко потрясены варварским осквернением Вечного огня у мемориала "Освободителям Белграда". Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер. Не исключаем, что совершившие это трусливое преступление маргиналы-отщепенцы действовали по указке извне", - заявило диппредставительство в среду.
Потухший Вечный огонь в Оренбурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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"Расчет на то, чтобы внести разлад в братские отношения между нашими народами. Убеждены, что такие методы в Сербии не пройдут. Отмечаем незамедлительную реакцию на произошедшее руководства Сербии, правоохранительных органов государства, столичных властей, а также актива Союза объединений ветеранов Народно-освободительной войны (СУБНОР)", - указали российские дипломаты.
В посольстве уверены, что совместными усилиями памятник будет в ближайшее время полностью восстановлен.
"Рассчитываем, что вандалы понесут заслуженное наказание. Наш священный долг – чтить память героических предков, отдавших свои жизни за освобождение мира от человеконенавистнической идеологии нацизма. И впредь намерены неустанно защищать антифашистские ценности от любых посягательств, уделять первоочередное внимание военно-мемориальной и поисковой работе. Рады, что в этом нас всемерно поддерживает сербская общественность", - подчеркнули в российской дипмиссии.
В ночь на среду неизвестные залили Вечный огонь краской и оставили грязные емкости от нее с оскорбительными надписями на монументе.
Президент Сербии Александр Вучич 15 декабря участвовал в церемонии зажжения Вечного огня в мемориале "Освободителям Белграда" вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лампада с огнем была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. На памятнике в Белграде надпись на сербском: "Никто не забыт, ничто не забыто".
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Памятник "Вечный огонь" находится в центральной части мемориала "Освободителям Белграда". Автор монумента – российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии посольства РФ, Россотрудничества, городских властей Белграда. Среди инициаторов установки - компании "Газстройпром" и "Србиягаз", поддержку инициативе также оказал фонд "Бессмертный полк" из Белграда.
Сербия 20 октября отметила 76-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
 
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