https://ria.ru/20201230/obvinenie-1591504390.html

В Татарстане экс-сотрудника СК обвинили в смертельном ДТП

В Татарстане экс-сотрудника СК обвинили в смертельном ДТП

Следователи предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, бывшему сотруднику следственного управления РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T08:39

2020-12-30T08:39

2020-12-30T08:39

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, бывшему сотруднику следственного управления СК РФ по Татарстану, который в нетрезвом состоянии врезался в такси, пассажирка погибла, сообщает региональное управление.По версии следствия, 24 декабря в Казани, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Kia, обвиняемый совершил столкновение с автомобилем такси, в котором находилась 17-летняя девушка. Получив травмы, не совместимые с жизнью, через несколько часов она скончалась в больнице.СУСК отмечает, что за несколько дней до трагедии обвиняемый был уволен со службы, но несмотря на это, по инициативе следственного управления, уголовное дело было передано в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Татарстану. "Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям обвиняемого, и можно не сомневаться, что он не уйдет от ответственности и понесет заслуженное наказание", - подчеркивает ведомство.Вину мужчина признал в полном объеме. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия