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В Татарстане экс-сотрудника СК обвинили в смертельном ДТП
В Татарстане экс-сотрудника СК обвинили в смертельном ДТП
Следователи предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, бывшему сотруднику следственного управления РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:39
2020-12-30T08:39
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, бывшему сотруднику следственного управления СК РФ по Татарстану, который в нетрезвом состоянии врезался в такси, пассажирка погибла, сообщает региональное управление.По версии следствия, 24 декабря в Казани, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Kia, обвиняемый совершил столкновение с автомобилем такси, в котором находилась 17-летняя девушка. Получив травмы, не совместимые с жизнью, через несколько часов она скончалась в больнице.СУСК отмечает, что за несколько дней до трагедии обвиняемый был уволен со службы, но несмотря на это, по инициативе следственного управления, уголовное дело было передано в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Татарстану. "Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям обвиняемого, и можно не сомневаться, что он не уйдет от ответственности и понесет заслуженное наказание", - подчеркивает ведомство.Вину мужчина признал в полном объеме. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия

В Татарстане экс-сотрудника СК обвинили в смертельном ДТП

08:39 30.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, бывшему сотруднику следственного управления СК РФ по Татарстану, который в нетрезвом состоянии врезался в такси, пассажирка погибла, сообщает региональное управление.
"Следственными органами… 26-летнему бывшему сотруднику следственного управления предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 24 декабря в Казани, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Kia, обвиняемый совершил столкновение с автомобилем такси, в котором находилась 17-летняя девушка. Получив травмы, не совместимые с жизнью, через несколько часов она скончалась в больнице.
СУСК отмечает, что за несколько дней до трагедии обвиняемый был уволен со службы, но несмотря на это, по инициативе следственного управления, уголовное дело было передано в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Татарстану. "Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям обвиняемого, и можно не сомневаться, что он не уйдет от ответственности и понесет заслуженное наказание", - подчеркивает ведомство.
Вину мужчина признал в полном объеме. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
 
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