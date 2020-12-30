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В Йемене создали комиссию для расследования обстрела аэропорта
В Йемене создали комиссию для расследования обстрела аэропорта
Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади сформировал комиссию для расследования обстрела аэропорта Адена на юге страны в момент прибытия туда на самолете из... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:35
2020-12-30T18:53
серия взрывов в адене
йемен
аден
в мире
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ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади сформировал комиссию для расследования обстрела аэропорта Адена на юге страны в момент прибытия туда на самолете из Саудовской Аравии членов нового правительства, передает йеменское агентство новостей SABA.Президент во время телефонного разговора с премьер-министром Маином Абдель Маликом попросил его обеспечить безопасность членов кабмина, чтобы "террористические акты, совершенные поддерживаемыми Ираном ополченцами-хуситами и экстремистскими террористическими группами, не вынудили правительство прекратить исполнение своих обязанностей".Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абду Раббу Мансуром Хади.
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/aden-1591595621.html
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Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела
Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/
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серия взрывов в адене, йемен, аден, в мире

В Йемене создали комиссию для расследования обстрела аэропорта

18:35 30.12.2020 (обновлено: 18:53 30.12.2020)
 
© REUTERS / Fawaz SalmanВзрыв в аэропорту города Аден, Йемен
Взрыв в аэропорту города Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / Fawaz Salman
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ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади сформировал комиссию для расследования обстрела аэропорта Адена на юге страны в момент прибытия туда на самолете из Саудовской Аравии членов нового правительства, передает йеменское агентство новостей SABA.

"Президент Йемена и верховный главнокомандующий Абд Раббу Мансур Хади сегодня отдал распоряжение о формировании комиссии по расследованию последствий преступного террористического акта в международном аэропорту Адена во главе с министром внутренних дел, а также с участием руководителей служб безопасности и разведки и местных властей в Адене в координации с арабской коалицией в поддержку законных властей Йемена", - отмечается в сообщении правительства.

Президент во время телефонного разговора с премьер-министром Маином Абдель Маликом попросил его обеспечить безопасность членов кабмина, чтобы "террористические акты, совершенные поддерживаемыми Ираном ополченцами-хуситами и экстремистскими террористическими группами, не вынудили правительство прекратить исполнение своих обязанностей".
Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".
В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абду Раббу Мансуром Хади.
Взрыв в аэропорту Аден в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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