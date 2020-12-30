https://ria.ru/20201230/obstrel-1591634494.html

В Йемене создали комиссию для расследования обстрела аэропорта

В Йемене создали комиссию для расследования обстрела аэропорта

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади сформировал комиссию для расследования обстрела аэропорта Адена на юге страны в момент прибытия туда на самолете из... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T18:35

2020-12-30T18:35

2020-12-30T18:53

серия взрывов в адене

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ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади сформировал комиссию для расследования обстрела аэропорта Адена на юге страны в момент прибытия туда на самолете из Саудовской Аравии членов нового правительства, передает йеменское агентство новостей SABA.Президент во время телефонного разговора с премьер-министром Маином Абдель Маликом попросил его обеспечить безопасность членов кабмина, чтобы "террористические акты, совершенные поддерживаемыми Ираном ополченцами-хуситами и экстремистскими террористическими группами, не вынудили правительство прекратить исполнение своих обязанностей".Ранее власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абду Раббу Мансуром Хади.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/aden-1591595621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/ 2020-12-30T18:35 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

серия взрывов в адене, йемен, аден, в мире