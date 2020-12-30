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Число жертв обстрела в Адене возросло до 22, сообщил источник
Число жертв обстрела в Адене возросло до 22, сообщил источник
Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена возросло до 22, более 50 человек получили ранения, сообщил в среду РИА Новости местный источник в Адене. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:39
2020-12-30T17:39
2020-12-30T17:56
серия взрывов в адене
йемен
аден
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КАИР, 30 дек - РИА Новости. Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена возросло до 22, более 50 человек получили ранения, сообщил в среду РИА Новости местный источник в Адене.В числе раненых - заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.Ранее министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни сообщил, что в результате нападения на аэропорт во время прибытия самолета с членами нового правительства никто из министров не пострадал, все они из аэропорта сразу были перевезены в правительственный дворец Аль-Маашик.
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Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела
Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/
2020-12-30T17:39
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РИА Новости
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серия взрывов в адене, йемен, аден, в мире