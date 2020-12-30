Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201230/obstrel-1591623965.html
Число жертв обстрела в Адене возросло до 22, сообщил источник
Число жертв обстрела в Адене возросло до 22, сообщил источник
Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена возросло до 22, более 50 человек получили ранения, сообщил в среду РИА Новости местный источник в Адене. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T17:39
2020-12-30T17:56
серия взрывов в адене
йемен
аден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591609804_0:483:2384:1824_1920x0_80_0_0_80db1ac1954ec23e37e7602f8f9e7ec7.jpg
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена возросло до 22, более 50 человек получили ранения, сообщил в среду РИА Новости местный источник в Адене.В числе раненых - заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.Ранее министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни сообщил, что в результате нападения на аэропорт во время прибытия самолета с членами нового правительства никто из министров не пострадал, все они из аэропорта сразу были перевезены в правительственный дворец Аль-Маашик.
йемен
аден
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела
Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/
2020-12-30T17:39
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591609804_323:579:1983:1824_1920x0_80_0_0_64beb891badb1e28c0f542b2f5a5a4de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
серия взрывов в адене, йемен, аден, в мире

Число жертв обстрела в Адене возросло до 22, сообщил источник

17:39 30.12.2020 (обновлено: 17:56 30.12.2020)
 
© REUTERS / Fawaz SalmanВзрыв в аэропорту Аден в Йемене
Взрыв в аэропорту Аден в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© REUTERS / Fawaz Salman
Читать ria.ru в
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена возросло до 22, более 50 человек получили ранения, сообщил в среду РИА Новости местный источник в Адене.

"Число жертв нападения на аэропорт Адена возросло до 22, более 50 ранены, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил источник.

В числе раненых - заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.
Ранее министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни сообщил, что в результате нападения на аэропорт во время прибытия самолета с членами нового правительства никто из министров не пострадал, все они из аэропорта сразу были перевезены в правительственный дворец Аль-Маашик.
 
Серия взрывов в АденеЙеменАденВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния