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Число жертв обстрела в Адене возросло до 22, сообщил источник

Число жертв обстрела в Адене возросло до 22, сообщил источник

Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена возросло до 22, более 50 человек получили ранения, сообщил в среду РИА Новости местный источник в Адене. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:39

2020-12-30T17:39

2020-12-30T17:56

серия взрывов в адене

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КАИР, 30 дек - РИА Новости. Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена возросло до 22, более 50 человек получили ранения, сообщил в среду РИА Новости местный источник в Адене.В числе раненых - заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.Ранее министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни сообщил, что в результате нападения на аэропорт во время прибытия самолета с членами нового правительства никто из министров не пострадал, все они из аэропорта сразу были перевезены в правительственный дворец Аль-Маашик.

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Взрывы в аэропорту Йемена. Кадры с места обстрела Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена выросло до десяти, более 20 человек получили ранения/ 2020-12-30T17:39 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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серия взрывов в адене, йемен, аден, в мире