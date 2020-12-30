Спецпосланник ООН осудил обстрел аэропорта в Йемене
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс осудил обстрел аэропорта города Аден на юге страны, говорится в заявлении, которое опубликовал его офис в Twitter.
"Я решительно осуждаю атаку на аэропорт Адена в момент прибытия кабинета (министров – ред.) и то, что погибли и ранены многие невинные мирные жители. Мои соболезнования и солидарность со всеми, кто потерял своих близких", - сообщается в заявлении.
Ранее военный источник заявил РИА Новости, что число жертв обстрела аэропорта в Адене возросло до 10, ранены более 20 человек. При этом министры нового правительства не пострадали, так как в момент взрыва находились в самолете, их успели перевезти в правительственный дворец в Адене.
Власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".
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В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абду Раббу Мансуром Хади.