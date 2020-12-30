https://ria.ru/20201230/obstrel-1591617046.html

Спецпосланник ООН осудил обстрел аэропорта в Йемене

Спецпосланник ООН осудил обстрел аэропорта в Йемене

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс осудил обстрел аэропорта города Аден на юге страны, говорится в заявлении, которое опубликовал его офис в Twitter. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T17:05

2020-12-30T17:05

2020-12-30T17:05

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аден

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс осудил обстрел аэропорта города Аден на юге страны, говорится в заявлении, которое опубликовал его офис в Twitter."Я решительно осуждаю атаку на аэропорт Адена в момент прибытия кабинета (министров – ред.) и то, что погибли и ранены многие невинные мирные жители. Мои соболезнования и солидарность со всеми, кто потерял своих близких", - сообщается в заявлении.Ранее военный источник заявил РИА Новости, что число жертв обстрела аэропорта в Адене возросло до 10, ранены более 20 человек. При этом министры нового правительства не пострадали, так как в момент взрыва находились в самолете, их успели перевезти в правительственный дворец в Адене.Власти Йемена заявили, что аэропорт Адена подвергся ракетному обстрелу со стороны повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена, и взрывы в аэропорту стали результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".В среду в Аден, который стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата Саны и севера Йемена повстанцами-хуситами, прибыло из Саудовской Аравии новое правительство Йемена, в которое, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед находящимся там президентом Йемена Абду Раббу Мансуром Хади.

https://ria.ru/20201230/prichina-1591588589.html

https://ria.ru/20201226/sledstvie-1591077243.html

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эр-рияд (город)

аден

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ансар алла, йемен, эр-рияд (город), аден, в мире