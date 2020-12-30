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В Чечне ответили на обращение родственников убитых в Грозном боевиков

В Чечне ответили на обращение родственников убитых в Грозном боевиков

Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов ответил на обращение ингушских тейпов. Об этом сообщила ЧГТРК "Грозный". РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-30T20:53

2020-12-30T20:53

2020-12-31T00:03

магомед даудов

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

республика ингушетия

грозный

происшествия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов ответил на обращение ингушских тейпов. Об этом сообщила ЧГТРК "Грозный".Ранее жители Ингушетии записали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой предъявить доказательства вины мужчин, напавших 28 декабря на сотрудников ППС в Грозном. Один полицейский погиб, еще один получил ранение, террористы были уничтожены ответным огнем.Даудов заявил, что ждет представителей ингушской общественности завтра, 31 декабря, в 11:00 в парламенте Чечни. Он заверил, что им предъявят все необходимые доказательства."Но знайте, в случае, если я докажу вам все, ответственность за убитого и раненого с нашей стороны лежит на вас. Террорист есть террорист! Он не чеченец, не ингуш, не дагестанец, не араб. Если человек не творит зло, то он представитель народа. Мой телефон есть у моего коллеги из Республики Ингушетия, я буду ждать", — заявил спикер.Как ранее сообщал Кадыров, бандиты были уроженцами Ингушетии, которые в 2012 году переехали в Чечню "и работали в одной из пекарен".

https://ria.ru/20201228/groznyy-1591251080.html

республика ингушетия

грозный

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магомед даудов, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, республика ингушетия, грозный, происшествия