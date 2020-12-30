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Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Мокрый снег и слякоть ожидаются в Москве в новогоднюю ночь, к концу праздников придут морозы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:08
2020-12-30T11:08
2020-12-30T12:40
новый год—2021
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мокрый снег и слякоть ожидаются в Москве в новогоднюю ночь, к концу праздников придут морозы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, на территории столицы будет где-то мокрый снег, где-то снежная крупа. Но ливневого дождя, какой пролился в 1994 году, не ожидается."Второго числа у нас ожидается также облачная погода, временами снег и мокрый снег, температура воздуха в ночные часы ноль - минус 2, дневная в Москве минус 1 - плюс 1, по области в течение суток минус 3 - плюс 2. Сохранится южный ветер", - отметила синоптик.Метеоролог уточнила, что 3 января местами небольшой снег сохранится, на дорогах будет гололедица. Днем – без существенных осадков, температура воздуха в течение суток одинаковая в Москве и области: от 0 до минус 5 градусов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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татьяна позднякова, москва, общество
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Мокрый снег и слякоть ожидаются в Москве
в новогоднюю ночь, к концу праздников придут морозы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Начало нового года у нас будет довольно теплым. Температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на семь. Первого числа у нас местами небольшие осадки в течение всех суток, температура в течение суток тоже будет одинаковая минус 1 - плюс 1, по области минус 3 - плюс 2. Южный ветер, 5-10 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
По ее словам, на территории столицы будет где-то мокрый снег, где-то снежная крупа. Но ливневого дождя, какой пролился в 1994 году, не ожидается.
"Второго числа у нас ожидается также облачная погода, временами снег и мокрый снег, температура воздуха в ночные часы ноль - минус 2, дневная в Москве минус 1 - плюс 1, по области в течение суток минус 3 - плюс 2. Сохранится южный ветер", - отметила синоптик.
Метеоролог уточнила, что 3 января местами небольшой снег сохранится, на дорогах будет гололедица. Днем – без существенных осадков, температура воздуха в течение суток одинаковая в Москве и области: от 0 до минус 5 градусов.
"Понижение температуры, мы ожидаем, будет после 4 числа, практически до конца каникул температура будет понижаться, будет небольшой морозец. После пятого числа преобладающая температура минус 6 - минус 11, дневная температура минус 3 - минус 8, и в отдельные дни снежок. Погода теплая, после 1-2 числа она будет комфортная, потому что с неба не будет лететь ни мокрый снег, ни дождь", - заключила Позднякова.