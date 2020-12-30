https://ria.ru/20201230/noch-1591528381.html

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Мокрый снег и слякоть ожидаются в Москве в новогоднюю ночь, к концу праздников придут морозы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:08

2020-12-30T11:08

2020-12-30T12:40

новый год—2021

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мокрый снег и слякоть ожидаются в Москве в новогоднюю ночь, к концу праздников придут морозы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, на территории столицы будет где-то мокрый снег, где-то снежная крупа. Но ливневого дождя, какой пролился в 1994 году, не ожидается."Второго числа у нас ожидается также облачная погода, временами снег и мокрый снег, температура воздуха в ночные часы ноль - минус 2, дневная в Москве минус 1 - плюс 1, по области в течение суток минус 3 - плюс 2. Сохранится южный ветер", - отметила синоптик.Метеоролог уточнила, что 3 января местами небольшой снег сохранится, на дорогах будет гололедица. Днем – без существенных осадков, температура воздуха в течение суток одинаковая в Москве и области: от 0 до минус 5 градусов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/pogoda-1591509077.html

москва

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татьяна позднякова, москва, общество